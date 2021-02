Nach Urteil gegen Nawalny Julia Nawalnaja wieder in Deutschland

Die Frau von Kreml-Kritiker Nawalny ist nach Deutschland zurückgekehrt. Sie landete nach übereinstimmenden Medienberichten in Frankfurt. Ein enger Mitstreiter wurde durch die russischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Frau des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny ist Medienberichten zufolge wieder in Deutschland. Das meldeten das Magazin der "Der Spiegel" und die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen nicht näher genannten Informanten. Demnach landet Julia Nawalnaja in Frankfurt. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte die Informationen nicht kommentieren.

Nawalnaja war im Januar zusammen mit ihrem Ehemann nach dessen Genesung von einem Giftanschlag von Deutschland aus nach Moskau zurückgekehrt. Dort wurde Nawalny, einer der schärfsten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, noch am Flughafen festgenommen. Ein Gericht verurteilte ihn vergangene Woche zu einer mehrjährigen, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll.

Fahndung gegen Mitstreiter Wolkow

Ein Gericht in Moskau gab unterdessen einem Antrag der Ermittlungsbehörden auf einen Haftbefehl gegen Nawalnys engen Mitstreiter Leonid Wolkow statt. Wolkow organisiert derzeit aus seinem Exil in Litauen heraus den Protest gegen die Verurteilung Nawalnys. Zuletzt rief er seine Landsleute auf, sich zum Valentinstag am kommenden Sonntag zu kurzen Protestkundgebungen in der Nähe ihrer Wohnungen zu versammeln. Sie sollten die Taschenlampen ihrer Handys anschalten, Kerzen anzünden und Bilder davon auf sozialen Medien veröffentlichen.

Proteste und Festnahmen

Wiederholt gingen Zehntausende auf die Straße, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Menschenrechtsgruppen werfen den russischen Sicherheitskräften vor, mit unverhältnismäßiger Härte gegen Demonstranten vorzugehen. Laut Beobachergruppe OVD-Info wurden bei den Protesten in den vergangenen Tagen mehr als 11.000 Menschen festgenommen. Immer wieder hatte es Hausdurchsuchungen im Umfeld Nawalnys gegeben, auch bei Julia Nawalnaja.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er war im August nachweislich mit einem Kampfstoff der zu Sowjetzeiten entwickelten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Über Monate wurde er in der Berliner Charité behandelt. Der Oppositionspolitiker macht Putin für den Anschlag persönlich verantwortlich, der Präsident weist eine Beteiligung zurück.