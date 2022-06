Russischer Außenminister Lawrow gibt Ukraine Schuld an Getreideblockade Stand: 08.06.2022 13:55 Uhr

Über die Schwarzmeer-Häfen kann die Ukraine derzeit kein Getreide exportieren. Russlands Außenminister Lawrow machte die Ukraine selbst dafür verantwortlich: Er hält Lieferungen für möglich, sofern die Hafenzugänge entmint würden.

Im Streit um die Blockade von ukrainischem Getreide in Häfen am Schwarzen Meer hat Russland die Schuld von sich gewiesen. Außenminister Sergej Lawrow machte bei einem Besuch in der Türkei die Ukraine selbst dafür verantwortlich. Diese weigere sich bislang, ihre Häfen zu entminen oder anderweitig Durchfahrten von Frachtschiffen zu gewährleisten, sagte er nach einem Treffen mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara.

Man sei zu Sicherheitsgarantien für mit Getreide beladenen Schiffen bereit, so Lawrow weiter. "Wir sind bereit, die Sicherheit von Schiffen zu gewährleisten, die die ukrainischen Häfen verlassen." Dies könne "in Zusammenarbeit mit unseren türkischen Kollegen" geschehen. Mit Blick auf die Ukraine fügte der russische Außenminister hinzu: "Wenn sie jetzt - wie uns unsere türkischen Freunde sagen - bereit ist, entweder Minen zu räumen oder den Durchgang durch Minenfelder zu gewährleisten, dann hoffen wir, dass dieses Problem gelöst wird."

Ukraine befürchtet Angriffe

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ukrainischen Getreideschiffen zuletzt freie Fahrt durchs Schwarze Meer zugesagt. Dafür müssten aber vor Städten wie Odessa Seeminen entfernt werden. Das wiederum will die ukrainische Regierung nicht riskieren, die den Moskauer Zusagen einer sicheren Passage nicht traut.

Aus Angst vor russischen Angriffen wies auch die Regionalverwaltung von Odessa kurz vor dem Treffen Lawrows und Cavusoglus Forderungen nach einer Minen-Räumung zurück. "Sobald die Zufahrt zum Hafen von Odessa von Minen geräumt wird, wird die russische Flotte dort sein", sagte Sprecher Serhij Bratschuk in einer Videobotschaft im Online-Dienst Telegram. Russland werde nach einer Entfernung der Minen Odessa "angreifen wollen", es "träume davon", Soldaten dort per Fallschirm landen zu lassen.

"Ein Problemchen"

Konkrete Ergebnisse wie etwa die Einrichtung eines Sicherheitskorridors gab es bei dem russisch-türkischen Treffen nicht. Cavusoglu sagte, die Türkei befürworte einen Plan der Vereinten Nationen, der alle drei Länder einbeziehe. Die Regierungen in Kiew und Moskau müssten dem aber noch zustimmen.

Der türkische Minister bezeichnete die russische Forderung, eine Beteiligung an der Umsetzung des UN-Plans müsse eine Lockerung der internationalen Sanktionen nach sich ziehen, als legitim. "Wenn wir den Weltmarkt für ukrainisches Getreide öffnen müssen, dann sehen wir die Entfernung von Hindernissen für russische Exporte als legitime Forderung an", sagte er.

Lawrow spielte die weltweite Sorge vor Hungerkrisen herunter. Das Problem beim Export von ukrainischem Getreide werde vom Westen als "universelle Katastrophe" eingestuft, obwohl der ukrainische Anteil an der weltweiten Produktion von Weizen und anderen Getreidearten weniger als ein Prozent ausmache. Später fügte Lawrow hinzu: "Von unserer Seite gab es nie irgendwelche Hindernisse, um dieses Problem - in Wirklichkeit ein Problemchen, es ist klein - zu lösen. Sollten die Kiewer Behörden reifen, werden wir nur zu gerne kooperieren."

Laut Kiew 25 Millionen Tonnen Getreide blockiert

Faktisch blockiert die russische Marine seit Beginn des Angriffskriegs auf das Nachbarland vor mehr als drei Monaten die ukrainischen Schwarzmeer-Häfen. Damit können die ukrainischen Exporte von Weizen, Sonnenblumenöl, Dünger und anderen Gütern nicht wie gewohnt abgewickelt werden. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge liegen derzeit bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide auf Halde. Im Herbst könnte die Zahl ihm zufolge auf 75 Millionen Tonnen steigen.