Nach Angriff auf Schwarzmeerflotte Russland setzt Getreide-Deal mit Ukraine aus Stand: 29.10.2022 17:39 Uhr

Russland will die mit der Ukraine vereinbarte Übereinkunft zum Export von Getreide aussetzen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Begründet wurde der Schritt mit einem vorangegangenen Drohnenangriff auf die Schwarzmeerflotte.

Russland setzt nach eigenen Angaben seine Beteiligung am Abkommen zu ukrainischen Getreide-Exporten aus. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zur Begründung erklärte das Ministerium: "Angesichts des vom Regime in Kiew unter Teilnahme britischer Experten ausgeführten Terroraktes gegen Schiffe der Schwarzmeerflotte und auch zivile Schiffe, welche an der Sicherung der Getreide-Korridore beteiligt sind, suspendiert Russland seine Teilnahme an der Umsetzung des Vertrages zum Export von Landwirtschaftsprodukten aus ukrainischen Häfen."

Ukraine und Großbritannien bestreiten Vorwürfe

Nach russischer Darstellung waren Schiffe der Schwarzmeerflotte am Morgen um 4.20 Uhr Ortszeit mit 16 Drohnen angegriffen worden. Die meisten seien abgefangen worden. Das Minenräumschiff "Iwan Golubez" und auch Anlagen in einer Bucht seien leicht beschädigt worden. Vor dem Hintergrund dieser Darstellung der Ereignisse erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass die Sicherheit des für die Getreidetransporte eingerichteten Korridors nicht mehr gewährleistet werden könne. Daher werde das Getreideabkommen ausgesetzt.

Russland hatte in der Vergangenheit immer wieder gedroht, das Abkommen im Fall von Terror- oder Sabotageakten platzen zu lassen. Die Ukraine bestreitet allerdings ebenso wie Großbritannien, für einen Angriff auf den Heimathafen der Schwarzmeerflotte verantwortlich zu sein.

Die ukrainische Regierung warf Russland in einer ersten Reaktion Erpressung vor. Russland erfinde Angriffe auf eigene Einrichtungen. Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, nach der Mitteilung aus Moskau stehe man in Kontakt mit der russischen Regierung.

UN fordert Verlängerung des Abkommens

Erst gestern hatte UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten dazu aufgerufen, Anstrengungen zugunsten einer Verlängerung des bislang bis zum 19. November befristeten Getreideabkommens zu unternehmen. "Wir fordern alle Parteien dazu auf, jede Anstrengung zu unternehmen", die Vereinbarungen zu erneuern und vollständig umzusetzen, erklärte sein Guterres‘ Sprecher Stéphane Dujarric.

Unter Vermittlung der Türkei und der UNO hatten sich Russland und die Ukraine im Juli auf die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen geeinigt. Ein weiteres Abkommen aus Juli erlaubt die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Dünger trotz westlicher Sanktionen. Russland bemängelt, dass es trotz der Vereinbarung seine Produkte wegen der Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich nicht verkaufen kann.

Die ursprüngliche Dauer der Einigung über ukrainische Exporte betrage 120 Tage mit der Option auf Verlängerung am 19. November, "wenn keine der Parteien Einwände erhebt", erklärte Dujarric. "Regierungen, Schifffahrtsunternehmen, Getreide- und Düngerhändler und Landwirte auf der ganzen Welt erwarten Klarheit über die Zukunft", fügte er hinzu.