Deutscher Atommüll in Russland Protest gegen die "Uran-Zöpfe"

Deutschland löst einen Teil seines Atommüllproblems durch den Export von Abfallprodukten nach Russland - zur Wiederaufbereitung. Umweltschützer kritisieren. dass der Müll im Land bleibe.

Von Palina Milling, ARD-Studio Moskau, zurzeit Köln

"Russland ist keine Mülldeponie", schreiben Greenpeace-Aktivisten in ihrer aktuellen Petition. Sie lehnen sich gegen deutsche Atommüll-Transporte auf und sind alarmiert. Erst vor kurzem traf wieder eine Ladung in der Nähe von St. Petersburg ein. Und sie sei größer als frühere gewesen, sagt Greenpeace-Aktivist Raschid Alimow:

"In einem Brief des Bundesumweltministeriums, der an die Aktivisten in Deutschland weitergeleitet wurde, wird von 900 Tonnen pro Lieferung gesprochen, nicht von 600, wie es in den früheren offiziellen Schreiben hieß. Diese Transporte werden ungefähr alle drei Wochen aus Deutschland entsandt."