Bei dem größten Militärmanöver seit Ende des Kalten Krieges will Russland in den kommenden Tagen Tausende Soldaten, Panzer und Flugzeuge einsetzen. Auch China beteiligt sich. Parallel treffen sich die Staatschefs Putin und Xi.

Russland beginnt heute sein größtes Manöver seit sowjetischen Zeiten 1981. Bei der Übung "Wostok 2018" will das russische Verteidigungsministerium 300.000 Soldaten, 36.000 Panzer, mehr als 1000 Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen sowie 80 Marineschiffen einsetzen. Das Großmanöver in Sibirien und im Fernen Osten Russlands richte sich gegen kein anderes Land, sagte Generalstabschef Waleri Gerassimow in Moskau.

Anders als 2017 bemüht sich die russische Militärführung diesmal, Befürchtungen in anderen Ländern zu entkräften. Damals hatte Russland an seiner Westgrenze geübt, was die Nachbarstaaten im Baltikum sowie Polen und die Ukraine als Bedrohung empfanden. Die NATO warf Moskau vor, mehr Soldaten einzusetzen als angekündigt.

Auch rund 1000 Flugzeuge will Moskau in der Übung einsetzen. Hier zu sehen eine Iljuschin IL-76.

Weststreitkräfte vs. Oststreitkräfte

Diesmal wurde Russlands großer östlicher Nachbar China zur Teilnahme an dem Manöver eingeladen. Etwa 3000 chinesische Soldaten mit 30 Flugzeugen werden auf dem Militärgelände Zugol östlich des Baikalsees mit den Russen üben. Auch die benachbarte Mongolei ist beteiligt. Geübt wird auch nicht der Kampf gegen eine fiktive ausländische Macht. Im Manöver kämpfen der Zentrale Wehrbezirk Russlands und die Nordflotte gegen den Fernöstlichen Wehrbezirk und die Pazifikflotte.

Die NATO hält in diesem Herbst ebenfalls ihr wahrscheinlich größtes Manöver seit dem Kalten Krieg ab. Vom 25. Oktober bis 7. November sollen in Norwegen mehr als 40.000 Soldaten aus etwa 30 NATO- und Partnerstaaten gemeinsam trainieren.

Treffen zwischen Xi und Putin

Zeitgleich zu dem Manöver treffen sich die Staatschefs Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, in Wladiwostok. Sie kommen bei einem Wirtschaftsforum in der ostrussischen Stadt zu Gesprächen zusammen. Xi nimmt zum ersten Mal an dem Forum teil, mit dem sich Russland als Handelspartner und Investitionsziel im asiatischen Raum präsentiert. Bei dem Treffen soll es um einen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der großen Nachbarländer gehen. Peking und Moskau rücken auch angesichts ihrer Probleme mit den USA enger zusammen.

Wostok - Das größte Manöver in der Geschichte Russlands

Herrmann Krause, ARD Moskau

