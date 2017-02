Moskau hat offenbar neue Raketensysteme installiert und damit gegen einen Abrüstungsvertrag verstoßen. Das berichtet CNN unter Berufung auf die US-Regierung. Zudem sei ein russisches Kriegsschiff vor der US-Küste aufgetaucht. Putin teste Trump, zitiert AP Senator McCain.

CNN-Informationen zufolge hat Russland neue Raketensysteme stationiert und damit den russisch-amerikanischen INF-Vertrag gebrochen. Der US-Sender beruft sich auf Quellen in der US-Regierung. Auch die "New York Times" hatte darüber berichtet. "Die russische Föderation verletzt weiterhin ihre Pflichten aus dem INF-Vertrag", heißt es in einem Statement des US-Außenministeriums, das CNN vorliegt. Demnach sei Russland der Besitz, das Produzieren und das Testen von Boden-Luft-Lenkraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern verboten. Der 1988 in Kraft getreten INF-Vertrag regelt die Vernichtung aller nuklear bestückbaren Mittelstreckensysteme.

Es gab offenbar weitere Provokationen

Die Bericht könnten auch Thema des NATO-Treffens in Brüssel werden.

CNN berichtete über weitere Provokationen von russischer Seite. Unter anderem soll ein Kriegsschiff vor der Atlantikküste des US-Bundesstaates Delaware aufgetaucht sein. Einen Zwischenfall mit einem US-Kriegsschiff und russischen Kampfflugzeugen im Schwarzen Meer dementierte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Russlands Stationierung eines Raketensystems stelle eine bedeutende Bedrohung für die US-Kräfte in Europa und deren NATO-Verbündete dar, sagte der republikanische US-Senator John McCain laut der Nachrichtenagentur AP. Seiner Ansicht nach "teste" Russlands Präsident Putin Trump.

Obama erhob ähnliche Vorwürfe

Bereits vor drei Jahren hatte die US-Regierung unter Barack Obama Russland beschuldigt, den sogenannten INF-Vertrag aus dem Jahr 1987 verletzt zu haben, indem es ein entsprechend verbotenes Raketensystem entwickele und teste. Russland widersprach und sagte, es habe den Pakt nicht gebrochen.

NATO-Treffen in Brüssel

Heute wird US-Verteidigungsminister James Mattis an seinem ersten NATO-Treffen in Brüssel teilnehmen. Die Berichte könnten dort zum Thema werden aber auch die amerikanisch-russischen Beziehungen verschlechtern. US-Präsident Donald Trump hatte bereits mehrfach erklärt, Washington müsse seine Beziehungen zu Moskau wieder verbessern - aber er könne noch nicht sagen, ob er sich mit Putin verstehen werde.