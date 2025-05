Cristian Pirvulescu

Rumänien ist bislang eine liberale Insel, die an ein illiberales Meer angrenzt, mit Ungarn, der Slowakei, Serbien und Bulgarien. George Simion ist die Fortsetzung der traditionellen faschistischen Bewegung in Rumänien. Wenn er das Land illiberal macht, dann kann er das Gleichgewicht in Europa verändern. Deswegen ist das die wichtigste Präsidentschaftswahl in der Geschichte Rumäniens", so Pirvulescu.