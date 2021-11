Rumänien Ciuca ist neuer Ministerpräsident Stand: 25.11.2021 14:07 Uhr

Die beiden Kammern des rumänischen Parlaments haben Ex-Generalstabschef Nicolae Ciuca als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Ciuca, der der bürgerlichen PNL angehört, war bisher Verteidigungsminister. Staatspräsident Klaus Iohannis hatte ihn für das höchste Regierungsamt nominiert.

318 Abgeordnete - und damit 84 mehr als notwendig - stimmten für Ciuca und sein Koalitionskabinett. Zuvor war die vom PNL-Vorsitzenden Florin Citu geführte Koalition mit der öko-liberalen USR zerbrochen. Auf das neue Kabinett hatten sich die PNL, die ex-kommunistische PSD, die Ungarn-Partei UDMR und die Fraktion der Minderheitenvertreter geeinigt.

Der Koalitionsvertrag sieht eine rotierende Ministerpräsidentschaft vor. Demnach soll Ciuca sein Amt nach anderthalb Jahren an einen PSD-Politiker übergeben. In den Augen vieler erscheint das Bündnis zwischen Bürgerlichen und Ex-Kommunisten als unnatürlich. Die PSD stand in ihren Regierungszeiten - zuletzt von 2017 bis 2019 - meist für Korruption, Nepotismus und Gängelung der Justiz. Beobachtern zufolge dürfte sie die neue Regierung dominieren, weil sie mehr Abgeordnete im Parlament hat als die PNL.

Der 54-jährige Ciuca hat sich insbesondere von 2001 bis 2004 als Befehlshaber der rumänischen Militärkontingente in Afghanistan und im Irak einen Namen gemacht. Von 2015 bis 2019 war er Generalstabschef.