Südafrika gewinnt Rugby-WM "Einfach nur großartig"

Rugby ist in Südafrika mehr als ein Sport. Rugby vereint das Land - und so feiert eine ganze Nation den WM-Titel. Südafrika ist im Rugby-Rausch.

Von Jana Genth, ARD-Studio Johannesburg

Südafrika steht Kopf. Es gab den einen oder anderen Autokorso, das Lachen weicht nicht von den Gesichtern. Beim Public Viewing in Johannesburg war kein Halten mehr, als das Spiel zu Ende ging.

Und in einem Einkaufszentrum bei Kapstadt, wo diejenigen zusammen geschaut hatten, die zu Hause keinen Fernseher haben, kochte der Stolz auf typisch südafrikanische Weise über. Die Südafrikaner, völlig egal in welcher Stadt sie leben, sind aus dem Häuschen.

"Das ist toll, einfach nur großartig", jubelt ein Zuschauer. "Wir dachten, sie packen es nicht. Haben sie aber und jetzt sind wir stolz auf sie", freut sich ein anderer. Sie loben die Disziplin, die Nation habe das gebraucht. "Gut gemacht, Siya und die Jungs", feiert eine Frau die Mannschaft.

Vor den Augen der Welt

Siya Kolisi ist der Kapitän der Springboks, wie die Nationalmannschaft genannt wird. "Wir hätten doch nie gedacht, dass ein schwarzer Kapitän vor den Augen der Welt den Pokal in die Höhe heben würde", sagt er.

Er bedankte sich nach dem Titelgewinn aus der Kabine heraus bei den Südafrikanern: "Das können wir schaffen, wenn wir ein Team sind, wenn wir ein Ziel und einen Traum haben und dafür kämpfen. Wir danken euch für jede Nachricht. Danke!"

So feiern Weltmeister: Südafrikas Rugby-Team holt zum dritten Mal den Weltmeistertitel.

Moody's sendet Warnsignal an Südafrika

Deshalb stiegen in Kapstadt auch direkt ein paar Leute auf den Hausberg Lions Head und sangen dort eine Art Hymne für Siya Kolisi. Kolisi ist göttlich, sangen sie.

Die Realität ist: Die Wirtschaft in Südafrika ist ziemlich wackelig. Von der Rating-Agentur Moody's hat das Land gerade ein klares Warnsignal bekommen: Der Ausblick sei negativ.

Und nun ist eingetreten, was zu Beginn der Rugby - WM vor sechs Wochen niemand geglaubt hatte. Moody's habe ihnen gerade schlechte Neuigkeiten überbracht, betont ein Südafrikaner. "Aber heute lachen wir. So leben wir hier in Südafrika, es wird nie langweilig. Heute feiern wir, das ist ein Meilenstein."

Der beste Sport im Land

Auch die Mannschaft ist eine Art Vorzeige-Team in Südafrika. Denn sie hat Spieler, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schwarz und weiß, aus wohlhabenden und aus armen Familien. Das ist in keinem anderen Sport in Südafrika so. Und deshalb ist Rugby auch mehr als Sport.

Rugby könne Südafrika vereinen, alle Rassen und Hintergründe, sagt einer. Es zeige doch, dass man als Land zusammenstehe. Schwarz, weiß - man ist eine Nation, betont eine andere. "Es ist der beste Sport im Land", fasst ein dritter die Stimmung zusammen.

Südafrikanische Fans jubeln beim Spiel gegen England.

Auch die Papageien feiern

Der historische WM-Titel 1995, der Sieg im Finale 2007 und jetzt der dritte Titel für die Springboks: Auch er ist für ein Land mit vielen Problemen eine richtige Wohltat und Motivation.

"Wir sind so stolz auf unsere Bokke. Wir machen so viel durch in diesem Land. Es ist so schön, etwas Positives zu haben, so schön, einen Hoffnungsstrahl zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, das kein Südafrikaner, egal, woher er kommt, ob er jung oder alt ist, jemals vergessen wird." Die Südafrikanerin drückt das aus, was viele empfinden.

Nicht einmal die Papageien in Südafrika geben Ruhe. Natürlich war es ein Rugby-Fan, der seinem Graupapageien beigebracht hat zu singen: "Hier kommen die Bokke".

Und deshalb ist es richtig schön, wenn die ganze Nation feiert, dass ihre Springboks Rugby-Weltmeister sind.

