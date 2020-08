Terrorverdacht "Hotel Ruanda"-Held festgenommen

Paul Rusesabagina wurde international als Held gefeiert, weil er vielen Menschen in Ruanda das Leben gerettet haben soll. Sein Leben war sogar Stoff für einen Hollywood-Film. Jetzt wird ihm Terrorismus vorgeworfen.

Der ehemalige Hotelmanager Paul Rusesabagina, der während des Völkermords 1994 in Ruanda Hunderten Menschen das Leben gerettet haben soll, ist festgenommen worden. Er wurde in Ruandas Hauptstadt Kigali der Presse vorgeführt, dabei trug er trug Handschellen und eine Gesichtsmaske. Rusesabagina werden unter anderem Terrorismus, Entführung, Mord und Brandstiftung vorgeworfen. Er sei mutmaßlicher Gründer und Leiter von "gewalttätigen, bewaffneten, extremistischen Terrorgruppen, teilte das Rwanda Investigation Bureau auf Twitter mit.

Rusesabagina gilt als Kritiker des derzeitigen Präsidenten Paul Kagame. Der Staatschef hat nach dem Genozid in dem ostafrikanischen Land zwar für Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt, geht aber auch gegen Oppositionelle und Medien vor.

Die Geschichte Rusesabagina war vor allem durch den Hollywood-Film "Hotel Ruanda" bekannt geworden. Im Jahr 1994 wurden beim Völkermord in Ruanda mehr als 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu getötet In dieser Zeit leitete der heute 66-Jährige ein Hotel in Kigali. Er soll damals mehr als 1200 Menschen Zuflucht gewährt haben. Allerdings bestreiten einige Überlebende sowie die Regierung diese Erzählung. US-Präsident George W. Bush verlieh Rusesabagina 2005 die Freiheitsmedaille.