Nach Angriff auf Ölanlagen Trump will Iran-Sanktionen verschärfen

Die US-Regierung beschuldigt den Iran, hinter den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien zu stecken. Die islamische Republik bestreitet jede Verantwortung - muss sich nun aber auf weitere Wirtschaftssanktionen einstellen.

US-Präsident Donald Trump will die Sanktionen gegen den Iran verschärfen. Er habe Finanzminister Steven Mnuchin angewiesen, die Strafmaßnahmen erheblich heraufzusetzen, schrieb Trump auf Twitter. Weitere Details nannte er nicht.

Damit reagiert Trump offenbar auf die jüngsten Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen. Zu den Attacken am Samstag hatten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt, die vom Iran unterstützt werden. Die US-Regierung weist dem Iran die direkte Verantwortung für die Angriffe zu. Sie erklärte, es gebe Belege dafür, dass diese von iranischem Boden ausgingen. Auch Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben keine Zweifel an der Verantwortung des Iran. Nach dem Anschlag drohte der US-Präsident dem Iran außerdem mit militärischen Vergeltungsmaßnahmen.

Iran dementiert Beteiligung an Angriff

Das iranische Außenministerium wies in einem offiziellen Schreiben an die USA jegliche Verantwortung zurück. "Der Iran hat mit dem Angriff nichts zu tun", heißt es in einem Brief, der den Vereinigten Staaten am Montag über die Schweizer Botschaft in Teheran zugestellt worden sein soll und aus dem die Nachrichtenagentur Irna zitierte. Die Schweiz vertritt im Iran die diplomatischen Interessen der USA. "Falls gegen den Iran eine Aktion ausgeübt werden sollte, werden wir diese umgehend erwidern und die Dimensionen wären nicht limitiert."

Irans Präsident Hassan Rouhani erklärte, der Angriff sei eine "Warnung" der jemenitischen Rebellen an die Regierung in Riad. Saudi-Arabien solle daraus "Lehren" ziehen. Die Jemeniten hätten das legitime Recht, sich gegen die Vernichtung ihres Landes zu wehren - und als Warnung auch industrielle Ziele anzugreifen. "Diese Warnungen sollten ernstgenommen und das Kriegsfeuer in Jemen sollte ein für allemal gelöscht werden", sagte Rouhani weiter.

Heute wird US-Außenminister Mike Pompeo in Saudi-Arabien erwartet. Er will dort über die Reaktion auf die Luftangriffe beraten, wie Vizepräsident Mike Pence ankündigte.

Trump setzt auf "maximalen Druck"

Die Angriffe in Saudi-Arabien haben die Sorge vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten befeuert. Trump verfolgt seit Beginn seiner Präsidentschaft einen harten Kurs gegen den Iran. Im vergangenen Jahr kündigte er das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen, das unter anderem auch von Deutschland unterzeichnet wurde, einseitig auf und führte schrittweise wieder Sanktionen gegen den Iran ein.

Mit einer Politik des "maximalen Drucks" will Trump die islamische Republik dazu bewegen, einem neuen Abkommen mit härteren Auflagen zuzustimmen und die Unterstützung von Terrorgruppen in der Region einzustellen.

Schwere Wirtschaftskrise durch bestehende Sanktionen

Die US-Sanktionen haben die wichtige Öl- und Gasförderung hart getroffen und die ohnehin kriselnde Wirtschaft massiv geschwächt. Arbeitslosigkeit und Inflation stiegen stark an, die nationale Währung Rial verlor dramatisch an Wert. Viele Waren des täglichen Gebrauchs und Grundnahrungsmittel, die importiert werden müssen, sind kaum noch bezahlbar. Die iranische Regierung steht deshalb innenpolitisch unter Druck - sowohl der Bevölkerung als auch der politischen Hardliner.

Als Reaktion darauf fuhr das Land sein Atomprogramm wieder hoch. Zuletzt kam es auch vermehrt zu Zwischenfällen in der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus. Die USA verstärkten ihre Militärpräsenz in der Region.