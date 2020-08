Robert Trump, der jüngere Bruder von Donald Trump, ist gestorben. Das teilte der US-Präsident selbst mit. Medien hatten zuvor berichtet, Robert Trump sei schwer erkrankt.

Robert Trump, der jüngere Bruder des US-Präsidenten, ist im Krankenhaus gestorben. Donald Trump selbst gab den Tod seines Bruders bekannt:

"Mit schwerem Herzen teile ich mit, dass mein wundervoller Bruder Robert in dieser Nacht friedlich von uns gegangen ist. Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund. Er wird schmerzlich vermisst werden, aber wir werden uns wiedersehen. Die Erinnerung an ihn wird für immer in meinem Herzen weiterleben. Robert, ich liebe dich. Ruhe in Frieden."

Robert Trump im Jahr 2005 mit seiner damaligen Ehefrau Blaine. Das Paar ließ sich 2007 scheiden.

Donald Trump hatte Bruder erst am Freitag in Klinik besucht

Erst am Freitag hatte Trump seinen Bruder in einem Krankenhaus in New York besucht. Genaueres über die Erkrankung wurde nicht öffentlich bekannt. Medien sprachen davon, dass Robert Trump "schwer erkrankt" sei.

Robert Trump wurde 1948 als Sohn von Fred C. Trump und Mary Anne MacLeod Trump geboren - zwei Jahre nach Donald Trump. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern galt als sehr gut.

Robert Trump war früher als Manager in der Unternehmensgruppe seines Bruders tätig. Vor Kurzem versuchte er noch, die Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs seiner Nichte Mary vor Gericht zu stoppen. Darin kritisiert sie den US-Präsidenten scharf.