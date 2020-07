Ringo Starr wird 80 "Das war der Anfang der Beatles"

Als Schlagzeuger wurde er lange unterschätzt, dabei war er prägend für die Musik der Beatles. Und die Stimmung in der Band. Nun feiert Sir Ringo Starr, dem auch eine erfolgreiche Solokarriere gelang, seinen 80. Geburtstag.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Vor fünf Jahren bekam auch Ringo Starr endlich einen eigenen Ehrenplatz in der Rock and Roll Hall of Fame, natürlich als Letzter der Beatles. Er stand immer ein bisschen im Schatten der anderen. Paul McCartney erinnerte in seiner Laudatio an den Moment, als Ringo 1962 in Hamburg zu den Beatles kam:

"Eines Nachts war unser damaliger Schlagzeuger Pete Best nicht da. Ringo sprang für ihn ein und spielte los. Ich guckte John an und dann George. Und unser Gesichtsausdruck sagte: Das ist es! Dieser Moment - das war der wirkliche Anfang der Beatles."

1966: Die Beatles treten im Circus Krone-Bau in München auf.

Flucht nach Sardinien

Ringo Starr trommelte und sorgte für gute Stimmung, die anderen schrieben die Songs und arbeiteten sich aneinander ab. Nur ein Mal ging ihm das auf die Nerven. Während der Produktion des Weißen Albums. Da flüchtete er nach Sardinien auf die Yacht von Peter Sellers. Der Skipper erzählte ihm dort von Tintenfischen, die auf dem Meeresboden liegen und sich einen Garten bauen. Ausnahmsweise schrieb Ringo danach einen Song: Octopus's Garden.

Flower Power

Als Ringo vom Sardinien-Trip zurück kam, hatten sie sein Schlagzeug mit Blumen geschmückt. Und er machte das, was er immer tat - er trommelte. Die anderen überredeten ihn, für das Weiße Album auch mal ein Solo zu trommeln. Eine Ausnahme. Ringo hasste Solos.

Schwieriger Start ins Leben

Richard Starkey alias Ringo Starr hatte keine leichte Jugend. Der Vater war weggelaufen, die Mutter hatte kein Geld, er kränkelte ständig, lag im Koma, bekam Tuberkulose. Mit 15 konnte er immer noch nicht richtig lesen und schreiben. Aber im Sanatorium gab ihm die Krankenschwester eine Trommel: "Seitdem, seit ich mit 13 angefangen habe, hält dieser Traum an", sagt Ringo Starr. "Schlagzeug zu spielen zusammen mit guten Musikern. Und das geht immer so weiter."

Karriere nach den Beatles

Als sich die Beatles auflösten, machte er einfach allein weiter, mit anderen Musikern. Und schaffte es immer wieder in die Top Ten.

In den Beatles-Filmen hatte er den Clown gegeben. Später trat er dann als Caveman auf, als Höhlenmensch, lernte bei den Dreharbeiten das ehemalige Bond-Girl Barbara Bach kennen, die seine zweite Frau wurde.

Ringo Starr und seine Band "All Star Band" treten im Kongresszentrum Ulysses Guimaraes in Brasilia auf.

Die beiden verfielen dem Alkohol und kamen erst 1988, nach einem Entzug, davon los. Seitdem bringt Ringo immer mal wieder ein neues Album heraus und tourt mit seiner All Starr Band um den Globus. Momentan ist Corona-bedingt Pause. Aber er will die ausgefallenen Konzerte im kommenden Jahr nachholen.

Sir Ringo, Prinz William hat ihn vor zwei Jahren zum Ritter geschlagen, wundert sich allerdings inzwischen darüber, dass er immer noch Musik macht. Das, so sagt er, sei einfach "incredible", großartig.

Ringo Star wird 80

Jens-Peter Marquardt, ARD London

