Matteo Salvini und seine rechte Lega haben bei den Regionalwahlen in Italien einen Dämpfer hinnehmen müssen - vor allem wegen der hohen Wahlbeteiligung. Dabei hatte er eine Neuwahl im gesamten Land erzwingen wollen.

Er bemühte sich, seine Niederlage wegzulächeln. Matteo Salvini räumte in einer Pressekonferenz in Bologna ein, dass seine rechte Lega ihr Wahlziel nicht erreicht hat - und gab sich kämpferisch: "Wir haben viel gemacht, aber wir müssen noch mehr machen. Und deswegen bereiten wir uns auf fünf Jahre leidenschaftliche Opposition vor."

Salvinis rechte Lega hat beim Versuch, die rote Hochburg Italiens zu stürmen, eine herbe Niederlage erlitten. Er selbst hatte die Abstimmung in dieser Symbolregion zur Wahl von nationaler Bedeutung erklärt - und angekündigt, bei einem Sieg der Lega in der Emilia-Romagna den Rücktritt der Regierung in Rom zu verlangen.

Die Wahlforscher lagen falsch

Die Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen prophezeit, aber am Ende setzte sich das Mitte-Links-Bündnis unter Führung der regierenden Demokratischen Partei mit über sieben Prozentpunkten Vorsprung durch. Regionalpräsident Bonaccini kommt auf 51,4 Prozent der Stimmen, seine Herausforderin Borgonzoni von der Lega auf 43,6 Prozent.

Dämpfer für rechtspopulistische Lega bei Regionalwahlen in Italien

tagesschau 14:00 Uhr, 27.01.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-652325~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Salvini richtete nach dem missglückten Machtwechsel den Blick sehr schnell wieder auf Rom. Er glaube nach wie vor nicht, dass die Regierung Conte bis zum Ende der Legislaturperiode in drei Jahren durchhält: "Wann auf nationaler Ebene gewählt wird, weiß der liebe Gott. Wir können es nicht abwarten uns auf nationaler Ebene zu messen. Ich freue mich, dass sich jemand jetzt sicher fühlt. Wir dagegen haben ab heute noch mehr Lust zu arbeiten. Dort, wo wir heute nicht gewonnen haben, bieten wir uns an, um das nächste Mal zu gewinnen."

Die Sardinen haben mobilisiert

Bemerkenswert ist in der Emilia-Romagna die Wahlbeteiligung. Sie liegt mit knapp 68 Prozent fast doppelt so hoch wie bei der letzten Wahl vor fünf Jahren. Möglicherweise ein Grund für den am Ende deutlichen Sieg des Mitte-Links-Bündnisses. Unter anderem die sogenannte Sardinen-Bewegung hatte in den vergangenen Wochen intensiv dafür mobilisiert, wählen zu gehen, um einen weiteren Vormarsch des Rechtspopulismus in Italien zu stoppen.

Bei zahlreichen Demonstrationen hatte die von einigen jungen Menschen in Bologna gegründet Initiative mehrere Zehntausend Bürger auf die Straße gebracht. Nicola Zingaretti, Chef der Demokratischen Partei, würdigte den Beitrag der Sardinen-Bewegung zum Wahlerfolg: "Ich glaube, dass wir der Sardinen-Bewegung ein riesengroßes Dankeschön sagen müssen." Es sei offensichtlich, dass die gestiegene Wahlbeteiligung ein Kind des demokratischen Rucks sei, "den die Sardinen-Bewegung gegeben hat in ihrem Widerstand gegen eine aggressive Rechte, die Hass predigt." Die Sardinen-Bewegung habe der italienischen Demokratie geholfen, stärker zu sein, so Zingaretti.

Fünf Sterne am Rande der Bedeutungslosigkeit

Einen beispielspiellosen Absturz in der Emilia-Romagna hat die in Rom mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung erlebt. In der Region, in der die populistische Partei vor zwei Jahren in den Parlamentswahlen noch fast 28 Prozent erreichte, kommt ihr Kandidat jetzt auf nur noch auf 3,5 Prozent.

Der neue Parteichef Vito Crimi stellte klar, die Fünf-Sterne-Bewegung werde trotz dieser Niederlage die Regierungsbeteiligung in Rom nicht in Frage stellen. Es gelte jetzt die Ärmel hochzukrempeln, so Crimi. Wer glaube, die Fünf-Sterne-Bewegung sei am Ende, täusche sich.

Erfolg des Rechtsbündnisses in Kalabrien

In der süditalienischen Region Kalabrien gab es den erwartet deutlichen Erfolg des Rechtsbündnisses. Jole Santelli von der Berlusconi-Partei Forza Italia gewann mit Unterstützung der Lega Nord und der ehemals neofaschistischen Partei Fratelli d’Italia. Die Rechtskoalition kommt auf 55,4 Prozent der Stimmen, das Mitte-Links-Bündnis mit dem Unternehmer Pippo Callipo kam auf 30,1 Prozent. Die Fünf-Sterne-Bewegung erlitt auch in Kalabrien eine klare Niederlage und wird mit einem Ergebnis von nur 7,2 Prozent nicht im nächsten Regionalparlament vertreten sein.