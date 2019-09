Lange schien ein Bündnis aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten in Italien unmöglich. Nun bilden die beiden ehemals zerstrittenen Parteien die Regierung. Die Parlamentskammern müssen das Kabinett von Conte noch bestätigen.

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat eine neue Regierung gebildet. Er habe Präsident Sergio Mattarella mitgeteilt, dass er eine Koalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten (PD) zustande gebracht habe, teilte das Präsidialbüro mit.

Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio wird neuer italienischer Außenminister. Neue Innenministerin wird die Spitzenbeamtin Luciana Lamorgese. Sie löst den Hardliner Matteo Salvini ab, dessen rechte Lega aus der Regierung ausgeschieden ist. Neuer Wirtschaftsminister wird der PD-Politiker und bisherige EU-Abgeordnete Roberto Gualtieri.

Das Kabinett soll am Donnerstag vereidigt werden. Anschließend muss es sich dem Votum beider Parlamentskammern stellen.

Zustimmung der Fünf-Stern-Mitglieder

Gestern hatten die Fünf Sterne ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur neuen Regierung aus dem Weg geräumt: Bei einer Onlineabstimmung sprachen sich rund 79 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für das Bündnis mit dem vormaligen politischen Gegner aus, mit dem sich die Sterne in der Vergangenheit heftige Auseinandersetzungen geliefert hatten.

Conte war seit Juni 2018 Ministerpräsident an der Spitze einer Koalition von Sternen und rechter Lega, die im August zerbrach. Am 20. August trat Conte zurück, blieb aber geschäftsführend im Amt. Die Sterne insistierten in ihren Gesprächen mit der PD, dass Conte Premier bleiben müsse.