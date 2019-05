Die Führung der österreichischen FPÖ hat den Rücktritt aller ihrer Minister angekündigt, sollte Innenminister Kickl seinen Posten räumen müssen. Kanzler Kurz will sich in Kürze äußern. Die Koalition steht vor dem Aus.

Im österreichischen Video-Skandal hat die FPÖ den Rückzug aller ihrer Minister angedroht. Das erklärten der neue Parteichef und Verkehrsminister Norbert Hofer sowie Innenminister Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz. Ausschlaggebend sei, ob Kickl seinen Posten räumen muss, wie es Teile des Koalitionspartners ÖVP fordern.

Hintergrund ist, dass Kickl im Jahr 2017 - zu der Zeit, als das Skandal-Video in Ibiza aufgenommen wurde - Generalsekretär der FPÖ war und maßgeblich den Wahlkampf der FPÖ mitführte. Kickl selbst erklärte, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen.

Kurz will am Mittag nach einer Sitzung des Parteivorstands eine Erklärung abgeben.

Parteispenden sollen überprüft werden

Der neue Chef der Rechtspopulisten, Hofer, kündigte zudem an, die Parteifinanzen der vergangenen Jahre durch einen externen Wirtschaftsprüfer checken zu lassen. Er selbst habe bei einer Durchsicht der Spenden keine höheren Beträge als 10.000 Euro feststellen können. Insgesamt zeigte sich Hofer versöhnlich, dankte dem Koalitionspartner, mehreren SPÖ-Politikern und sogar Medienvertretern. Die FPÖ hat ein angespanntes Verhältnis zu großen Teilen der Presse.

Schwere Krise

Österreich steckt nach Bekanntwerden eines Skandal-Videos in einer tiefen politischen Krise. Vize-Kanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war im Juli 2017, wenige Monate vor den Nationalratswahlen, heimlich bei einem Treffen mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen gefilmt worden.

Kanzler Kurz schließt auch nicht aus, dass sich Strache durch dessen Äußerungen in dem Skandal-Video strafbar gemacht haben könnte. "Die Ermittlungen werden zeigen, was jetzt passiert", sagte Kurz der "Bild". "Aber, was er in diesem Video sonst sagt, ist ein großer Skandal, bedeutet das Ende von seiner politischen Tätigkeit und vermutlich auch strafrechtliche Konsequenzen", sagte Kurz weiter.