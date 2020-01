Sein Nahost-Friedensplan sei ein "historischer Deal" verkündete US-Präsident Donald Trump in Washington. Die Palästinenser allerdings sind da anderer Ansicht: Im Gaza-Streifen gingen Tausende auf die Straße.

Die Palästinenserführung, die nicht in die Ausarbeitung des US-Nahost-Plans eingebunden war, hatte das Vorhaben bereits vor der Präsentation scharf zurückgewiesen. Der Plan verstoße gegen UN-Resolutionen und geltendes Völkerrecht.

Im Gazastreifen kündigte die radikalislamische Hamas ihren Widerstand an: "Der 'Deal des Jahrhunderts' ist Nonsens, es ist ein feindlicher Deal." Heute schlagen wir den ersten Nagel in den Sarg dieses Plans. Wir werden keinen Ersatz für Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates akzeptieren", sagte der führende Hamas-Vertreter Kahlil al-Hayya auf einer Kundgebung in Gaza-Stadt. Dort gingen Tausende Palästinenser auf die Straße und verbrannten US-Flaggen sowie Bilder von Trump. Auch in Nablus und Ramallah im Westjordanland gab es Kundgebungen.

Jordanien warnt Israel: Keine Fakten schaffen

Jordanien, ein Verbündeter der USA, warnte Israel davor, nun palästinensisches Gebiet zu annektieren und die Siedlungen im Westjordanland auszuweiten. Einseitige israelische Maßnahmen mit dem Ziel, neue Fakten zu schaffen, seien gefährlich, erklärte Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi. Sein Land halte an der Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung mit einem palästinensischen Staat im gesamten Westjordanland fest.

Vor der Reaktion aus Amman hatte es noch aus US-Regierungskreisen geheißen, sie hofften, dass Jordanien und Ägypten dem Plan zustimmen oder zumindest nicht rundweg ablehnen würden. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo findet am Wochenende auf Antrag der Palästinenser eine Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga statt. Daran wird auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen.