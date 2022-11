Reaktionen auf Explosionen "Gedanken sind bei Polen" Stand: 15.11.2022 22:47 Uhr

Bundesaußenministerin Baerbock und weitere Regierungschefs sichern Polen nach Berichten über einen möglichen Einschlag russischer Raketen Rückhalt zu. EU-Ratspräsident Michel erklärte, dass man an der Seite Polens stehe.

Nach Berichten über mögliche russische Raketeneinschläge in Polen haben Staats- und Regierungschefs der polnischen Regierung Rückhalt zugesichert. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich betroffen. "Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn", schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und NATO-Verbündeten."

Litauens Präsident Gitanas Nauseda betonte die "große Solidarität" zu Polen und betonte: "Jeder Meter an NATO-Territorium muss verteidigt werden." Dem lettischen Verteidigungsminister Artis Pabriks zufolge könnte die NATO eine Luftabwehr für Polen und "einen Teil des ukrainischen Territoriums" aufbauen. "Absichtlich oder unabsichtlich verursacht - eine solche Situation ist inakzeptabel", schreibt er auf Twitter. Auch der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger zeigte sich über die Meldungen "zutiefst besorgt".

Sollte sich bestätigen, dass russische Geschosse auf polnischem Territorium eingeschlagen seien, wäre das eine neue Eskalationsstufe von Seiten Russlands, warnte Tschechiens Regierungschef Petr Fiala. Auch Belgiens Premier Alexander De Croo betonte, Polen sei ein festes Mitglied der "NATO-Familie", die geeinter sei als je zuvor. De Croo sprach von einem "Unfall" auf polnischem Gebiet, den er scharf verurteile.

EU-Ratspräsident: "Schockiert" über Berichte

EU-Ratspräsident Charles Michel äußerte sich "schockiert" über die Berichte. Die Europäische Union stehe an der Seite Polens. Er stehe zudem mit den polnischen Behörden, Mitgliedern des Rates und anderen Verbündeten in Kontakt, schrieb Michel auf Twitter.

NATO-Generalsekretär spricht Beileid aus

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, er habe mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda über die Explosion im Osten des Landes gesprochen.

Er habe sein Beileid für die Opfer ausgesprochen, sagte er auf Twitter. "Die NATO beobachtet die Situation und die Verbündeten beraten sich eng. Es ist wichtig, dass alle Fakten festgestellt werden."

Ukraine fordert NATO-Gipfel

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Russland direkt, die Raketen auf Polen abgefeuert und damit eine "sehr erhebliche Eskalation" herbeigeführt zu haben. "Heute haben russische Raketen Polen getroffen, das Territorium eines verbündeten Landes. Menschen starben. Bitte nehmen Sie unsere Beileidsbekundung an", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Das sei "ein Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit", sagte der ukrainische Präsident. Je länger sich Russland unanfechtbar fühle, desto größer würden die Bedrohungen für alle, die sich in der Reichweite russischer Raketen befänden.

Ein NATO-Gipfel unter Teilnahme der Ukraine sollte weitere Schritte ausarbeiten, schlug der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor. An den Vorfall in einem grenznahen Dorf in Ostpolen mit zwei Toten knüpfte er die Forderung nach besserer Flugabwehr und US-Kampfjets der Typen F-15 und F-16 für Kiew. "Heute bedeutet Schutz für den Himmel der Ukraine auch Schutz für die NATO", schrieb Kuleba auf Twitter.

Moskau bezeichnet Berichte als "Provokationen"

Die russische Regierung wies die Berichte als "Provokationen" zurück. "Erklärungen polnischer Medien und polnischer Regierungsvertreter zum angeblichen Absturz russischer Raketen nahe der Ortschaft Przewodow kommen einer absichtlichen Provokation gleich mit dem Ziel, eine Eskalation der Situation herbeizuführen", erklärte das Moskauer Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram.

Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium weiter mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.