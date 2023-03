Japanisches Meer Russland meldet Raketentest Stand: 28.03.2023 11:01 Uhr

Das russische Verteidigungsministerium hat eigenen Angaben zufolge Schiffsabwehrraketen im Japanischen Meer getestet. Zwei Marschflugkörper seien abgefeuert worden. Japan reagierte verhalten auf den Raketentest.

Russland hat einen Raketentest im Japanischen Meer (Ostmeer) gemeldet. Es seien zwei Schiffsabwehrraketen abgefeuert worden, um einen Angriff auf ein feindliches Schiff in etwa 100 Kilometern zu üben. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die zwei Marschflugkörper vom Typ "Moskit" hätten die Attrappe erfolgreich getroffen.

Der Test erfolgte den Angaben zufolge in der Peter-der-Große-Bucht vor Wladiwostok. Auch andere Kriegsschiffe und Marineflugzeuge waren daran beteiligt. Präzise Koordinaten nannte das Ministerium nicht.

"Moskits", die bei der NATO unter dem Namen "SS-N-22 Sunburn" firmieren, sind Überschallraketen, die mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen bestückt werden können. Der Marschflugkörper aus der Sowjetära kann drei Mal so schnell wie der Schall fliegen und hat eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern.

Verhaltene Reaktion aus Japan

Japan reagierte verhalten auf den Raketentest. Tokio habe nicht vor, bei Russland formal Protest einzulegen, teilte Tasuku Matsuki vom japanischen Außenministerium mit. Er verwies darauf, dass die Peter-der-Große-Bucht als ein russisches Küstengewässer gelte, auch wenn es den Gewässern zwischen Russland und Japan gegenüberliege.

Im Allgemeinen sei Japan indes besorgt über Russlands verstärkte militärische Aktivitäten rund um die japanischen Küsten, erklärte Matsuki, der im Ministerium für Russland zuständig ist. Schon in der Vergangenheit habe Russland in dieser Gegend Raketenübungen abgehalten und im voraus darüber informiert. Japan sei nicht in einer Position, sich über Russlands Absichten hinter dem Test zu äußern.

Auch Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi sagte, Tokio werde wachsam gegenüber Moskaus Militäroperationen bleiben und fügte hinzu, dass nach den Raketenstarts keine Schäden gemeldet worden seien.