Staatsbegräbnis der Queen Nicht alle Gäste sind willkommen Stand: 18.09.2022 09:10 Uhr

Zum Begräbnis von Königin Elizabeth II. sind 2000 Menschen aus aller Welt eingeladen. Doch manche Gäste sind höchst umstritten. Besonders die Reise des saudischen Kronprinzen bin Salman nach London sorgt für Kritik.

Die britische Königin Elizabeth II. wird am Montag beigesetzt. Zu dem Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey sind etwa 2000 Menschen eingeladen - darunter auch die britische Regierungsspitze und Hunderte Monarchen, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.

US-Präsident Joe Biden ist bereits gestern Abend angereist. Er will heute die Westminster Hall besuchen, wo der Sarg der Queen aufgebahrt ist. Außerdem wird erwartet, dass er den neuen König Charles III. trifft.

Gäste aus vielen Ländern

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden ebenfalls zu der Zeremonie erwartet, genauso wie Vertreter des europäischen Hochadels. Auch die neuseeländische Premierministerin Jacinda Adern und der australische Premierminister Anthony Albanese reisen für das Staatsbegräbnis an.

Dass der japanische Kaiser Naruhito und seine Gemahlin Kaiserin Masako ebenfalls kommen, wird als besondere Ehre gesehen. Die japanischen Monarchen nehmen traditionell nicht an Bestattungen teil.

Saudi-Arabiens Kronprinz will anreisen

Doch einige der Gäste sind durchaus umstritten. Zum Beispiel der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der für seine rechtspopulistischen Positionen bekannt ist.

Auch die Ankündigung der saudischen Botschaft, dass Kronprinz Mohammed bin Salman nach London reisen werde, hat für heftige Kritik gesorgt. Ob er an der offiziellen Zeremonie teilnimmt, ist unklar. Bin Salman wird vorgeworfen, hinter dem brutalen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul zu stecken.

Khashoggi-Verlobte wünscht sich Verhaftung

Die Verlobte von Khashoggi, Hatic Cengiz, bezeichnete gegenüber dem britischen "Guardian" bin Salmans angekündigte Reise als "Schande" für das Andenken der Queen. Der saudische Kronprinz versuche damit, "Legitimation und Normalisierung" zu erreichen.

Ihr Wunsch sei, dass bin Salman wegen Mordes verhaftet werde, wenn er in London lande. Sie glaube aber nicht daran.

Eine Million Besucher in London erwartet

Zum Staatsbegräbnis erwartet die Behörde Transport for London rund eine Million Besucher. Ihr Chef Andy Byford sagte der Nachrichtenagentur PA: "Wir sind auf einen der verkehrsreichsten Tage vorbereitet, die Transport for London je erlebt hat. Es ist schwer, genau zu sagen, wie viele Menschen zusätzlich reisen werden, aber wir stellen uns auf potenziell eine Million Menschen ein."

Mitarbeiter aus allen Bereichen der Organisation arbeiteten daran, dass Besucher in der Stadt herumkommen könnten. Der Vorsitzende des Schienennetzbetreibers Network Rail, Peter Hendy, warnte vor "extrem stark frequentierten" Zügen. "Dies ist der größte Einsatz im öffentlichen Verkehr seit den Olympischen und Paralympischen Spielen in London 2012." Man arbeite eng mit allen Zugbetreibern zusammen.