Nach dem Angriff auf eine Moschee im kanadischen Québec mit sechs Toten und zahlreichen Verletzten haben die Behörden Details über die Tatverdächtigen veröffentlicht. Einer der Männer ist demnach marokkanischer Abstammung, ein zweiter sei ein Franko-Kanadier.

Die kanadischen Behörden haben Details über die beiden mutmaßlichen Attenäter veröffentlicht, die in der Nacht zum Montag in einer Moschee in Québec um sich geschossen und mindestens sechs Menschen getötet haben. Demnach handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um einen Mann mit marokkanischen Wurzeln und einen Franko-Kanadier. Einer der beiden sei Student an der örtlichen Laval-Universität. Beide Männer seien nicht polizeibekannt gewesen. Weitere Details wollten die Sicherheitskräfte aus ermittlungstechnischen Gründen nicht geben.

Tote bei Terroranschlag auf Moschee im kanadischen Québec

Wie die Polizei aber bereits zuvor mitgeteilt hatte, eröffneten die Täter während des Abendgebets das Feuer in dem Gotteshaus. Zum Tatzeitpunkt waren mehr als 50 Menschen in der Moschee.

Die Motive für den Angriff sind noch nicht klar. Laut dem Sender TVA Nouvelles wies der Vorsitzende der betroffenen Gemeinde aber darauf hin, dass seine Moschee in der Vergangenheit mehrfach Ziel von Angriffen gewesen sei. Neben Wandschmierereien sei einmal ein abgetrennter Schweinekopf vor der Moschee abgelegt worden.

"Terror gegen Muslime"

Der kanadische Regierungschef Justin Trudeau erklärte in einer ersten Reaktion, er sei schockiert und habe mit Trauer und Wut von dem Terroranschlag erfahren. Solche sinnlose Gewalt sei herzzerreißend. Muslimische Kanadier gehörten zu dem Land, so Trudeau weiter. Erst am Samstag hatte er Kanada ausdrücklich als ein Flüchtlingen weiterhin offenstehendes Land bezeichnet - als Reaktion auf Donald Trumps Einreisestopp für Menschen aus einigen muslimischen Ländern. Trudeau will noch im Laufe des Tages nach Québec reisen.

Der Regierungschef der Provinz Québec, Philippe Couillard, sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus. Auf Twitter rief er nach der Bluttat zur geschlossenen Ablehnung von Gewalt und Solidarität mit Muslimen auf. Gleichzeitig seien die Behörden darum bemüht, die Sicherheit der Bürger zu schützen. Der Bürgermeister der Stadt Québec, Régis Labeaume, wirkte ebenfalls sichtlich erschüttert. "Keine Person sollte mit ihrem Leben für ihre Rasse, ihre Farbe, ihre sexuelle Orientierung oder ihren religiösen Glauben bezahlen müssen", sagte Labeaume.

