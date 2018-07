US-Reaktionen auf Helsinki "Vor einem Tyrannen selbst erniedrigt"

Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin fällt die Bewertung in den USA weitgehend negativ aus. Demokraten wie Republikaner kritisieren Trumps Auftritt. Sogar von "Verrat" ist die Rede.

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bei der Pressekonferenz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin haben in Washington parteiübergreifend empörte Reaktionen ausgelöst. Die oppositionellen Demokraten bezeichneten den Auftritt Trumps als "beschämend". In der gesamten Geschichte der USA habe noch nie ein Präsident einen "Widersacher" derart unterstützt, wie dies Trump jetzt getan habe, erklärte der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. "Er stellt sich selber über das Land."

"Am Rande des Verrats"

Schumer erklärte, dass Trump zusammen mit Putin gegen die Strafvollzugsbehörden und Geheimdienste der USA Stellung beziehe, sei "gedankenlos, gefährlich und schwach". Millionen von US-Bürgern fragten sich, ob die mögliche Erklärung für dieses Verhalten ihres Präsidenten sei, dass Putin "schädliche Informationen" über Trump in der Hinterhand habe.

Der oppositionelle Abgeordnete Jimmy Gomez warf Trump vor, das eigene Land an Russland zu "verkaufen". Sein Versäumnis, die USA zu verteidigen, "ist am Rande des Hochverrats". Alle US-Bürger "sollten besorgt sein".

"Russland ist nicht unser Verbündeter"

Auch in Trumps eigener Partei regte sich Unmut: "Der Präsident muss anerkennen, dass Russland nicht unser Verbündeter ist", sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan. "Es ist keine Frage, dass Russland in unsere Wahl eingegriffen hat und weiterhin versucht, die Demokratie hier und weltweit zu untergraben."

Es gebe keine "moralische Gleichwertigkeit" zwischen den USA und Russland, das gegenüber "unseren Idealen und grundlegenden Werten" feindselig gesonnen bleibe. "Die Vereinigten Staaten müssen sich darauf konzentrieren, Russland zur Rechenschaft zu ziehen und seine bösartigen Angriffe auf die Demokratie zu stoppen", forderte er.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, kritisierte seinen Parteifreund Trump scharf.

Trump stellt sich nicht auf Seite der US-Geheimdienste

Die Kritik entzündet sich vor allem am Umgang Trumps mit den Vorwürfen gegen Russland, in den Wahlkampf 2016 eingegriffen zu haben. Die US-Justiz klagte in der vergangenen Woche wegen der Cyberattacken zwölf Mitarbeiter des russischen Militägeheimdienstes GRU an. Die Angriffe hatten sich unter anderem gegen die Parteizentrale der Demokraten und die Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gerichtet.

Trump hatte sich bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel in Helsinki nicht eindeutig auf die Seite der US-Geheimdienste gestellt. Stattdessen hatte Trump das Dementi Putins "extrem stark und kraftvoll" genannt. Ryan verwies darauf, dass nicht nur die Geheimdienste selber, sondern auch der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses von einem Eingreifen Russlands überzeugt seien.

"Schändliche Aufführung"

Der republikanische Senator Lindsey Graham beklagte einen "schlechten Tag für die Vereinigten Staaten". Trumps Äußerungen zu den Cyberattacken würden von Russland als "Zeichen der Schwäche" gesehen werden, monierte er.

US-Senator John McCain sprach von einem "tragischen Fehler". Die Pressekonferenz sei "eine der schändlichsten Aufführungen eines amerikanischen Präsidenten seit Menschengedenken" gewesen. Trump habe sich nicht nur unfähig, sondern auch "unwillig" gezeigt, Putin die Stirn zu bieten.

Er und Putin "schienen vom selben Blatt abzulesen", als Trump "sich bewusst entschied, einen Tyrannen zu verteidigen". Der Schaden, der durch Trumps "Naivität, Egoismus, falscher Äquivalenz und Sympathie für Autokraten" entstanden sei, sei schwer zu bemessen. Trump habe dabei versagt, sein Land und dessen Werte zu verteidigen. Kein früherer US-Präsident habe sich jemals derart "vor einem Tyrannen selbst erniedrigt".

Der Vorsitzende des Außenausschusses im Senat, Bob Corker, sagte er sei von Trumps Verhalten in Helsinki "sehr enttäuscht". Dass Trump es unterlassen habe, die Arbeit seiner eigenen Geheimdienste zu verteidigen, sei ein "trauriger Punkt". Putin wiederum habe viel aus diesem Treffen herausgeholt, "ich würde annehmen, er isst jetzt gerade Kaviar". Besonders McCain und Corker sind innerparteiliche Widersacher Trumps.

Geheimdienstdirektor verteidigt Erkenntnisse

Der Nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, verteidigte die Schlussfolgerungen der ihm unterstellten Behörden zu den mutmaßlichen Cyberangriffen gegen die von Trump vorgebrachten Zweifel. "Wir sind klar in unserer Einschätzung der russischen Einmischung in die Wahl 2016 und den anhaltenden tiefgreifenden Bemühungen zur Aushöhlung unserer Demokratie gewesen", erklärte Coats. "Wir werden weiterhin ungeschminkte und objektive Informationen zur Unterstützung unserer nationalen Sicherheit liefern."