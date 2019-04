Gipfel in Wladiwostok Kims Treffen mit Putin wird wohl kurz sein

Auf dem Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim und Präsident Putin wird es neben der atomaren Abrüstung auch um den Handel zwischen Nordkorea und Russland gehen. Doch das Treffen wird wohl schnell enden. Putin hat noch einen anderen Termin.

Von Frank Aischmann, ARD-Studio Moskau

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist schon da. Russlands Präsident Wladimir Putin landet erst später in der sibirischen Hafenstadt Wladiwostok. Es ist das erste Gipfeltreffen zwischen den beiden Staatschefs. Um 13 Uhr Ortszeit soll es beginnen - das heißt um 5 Uhr MESZ.

Das Treffen findet auf dem Campus der Fernöstlichen Universität von Wladiwostok statt. Wegen eines früheren internationalen Gipfels wurden hier moderne Hotel- und Konferenzräume geplant. Darüber hinaus lässt sich der Campus auf der Insel Russkij im Süden von Wladiwostok gut sichern, was Nordkoreas Machthaber als Vorteil ansieht.

Kim und Putin werden zunächst unter vier Augen reden und danach gemeinsam mit den Delegationen verhandeln. Natürlich werde die atomare Abrüstung ein Thema sein - genauso wie bei den bereits zwei Treffen zwischen Kim und dem US-Präsidenten Donald Trump, sagt Ilja Djatschkow, Nordkorea-Experte des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen:

"Die atomare Abrüstung ist natürlich nicht nur eine Frage für Nordkorea und die USA. Alle regionalen Staaten arbeiten an der Lösung dieses Problems. Und natürlich kommen zum Beispiel die US-Beauftragten öfter nach Moskau. Unsere Vertreter fahren sowohl nach Nord- wie auch nach Südkorea. Alle Seiten reden sehr aktiv miteinander. So gesehen wird der Besuch Kims in Russland Teil der gemeinsamen diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Nuklearprobleme auf der koreanischen Halbinsel. Es geht darum, eine friedliche, allseits annehmbare Lösung zu finden."