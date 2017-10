Die überraschende Belgien-Reise des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont hatte viele Rätsel aufgegeben. Nun erklärte er auf einer Pressekonferenz: Politisches Asyl will er nicht beantragen. Er sei in Belgien, um "in Freiheit und Sicherheit zu handeln".

Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das erklärte er auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er sei in Belgien, um "in Freiheit und Sicherheit zu handeln", sagte er.

Puigdemont rief auch dazu auf, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu "verlangsamen". "Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen." Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies "ein vernünftiger Preis".

Langjährige Haftstrafe droht

Die Pressekonferenz war mit Spannung erwartet worden. Am Montag hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen den katalanischen Ex-Regierungschef und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung in der spanischen Region erhoben. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Den Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung eine langjährige Haftstrafe.

Puigdemont war nach Brüssel gereist und hatte dort einen auf Asylfragen spezialisierten Rechtsanwalt engagiert. Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Francken, hatte am Sonntag die Möglichkeit von Asyl für Puigdemont in Belgien ins Spiel gebracht.