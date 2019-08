Puerto Rico hat einen neuen Gouverneur. Der bisherige Amtsinhaber war nach Massenprotesten auf Grund veröffentlichter Chatprotokolle zurückgetreten. Ob Pedro Pierluisi sein Amt auch ausüben darf, ist aber noch unklar.

Nach dem Rücktritt von Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló ist sein Nachfolger Pedro Pierluisi als neuer Regierungschef des US-Außengebiets vereidigt worden. "Das Volk von Puerto Rico kann versichert sein, dass seine Regierung in guten Händen ist", sagte Pierluisi nach der Vereidigung am Abend.

Nach massiven Protesten hatte Gouverneur Rosselló zuletzt seinen Rücktritt angekündigt. Zuvor hatten Journalisten Protokolle aus einer privaten Chat-Gruppe veröffentlicht. Darin hatten Rosselló, sein Vize Luis Rivera und zehn weitere Vertraute Nachrichten geschrieben, die als frauen- und schwulenfeindlich sowie respektlos gegenüber den zahlreichen Opfern des verheerenden Hurrikans María von 2017 empfunden wurden.

Hängepartie um Rossellós Nachfolge

Allerdings war bis zuletzt unklar, wer nach Rossellós Rücktritt am Freitagnachmittag (Ortszeit) die Amtsgeschäfte auf der Karibikinsel übernehmen sollte. Zwar war Pierluisi im letzten Moment als Vizegouverneur und damit als Nachfolger von Rosselló an der Regierungsspitze bestätigt worden. Nach Einschätzung des Senats benötigt er allerdings auch die Bestätigung der zweiten Parlamentskammer. Dort ist eine Anhörung aber erst in der kommenden Woche angesetzt.

"Es ist ausgesprochen wichtig, dass die Regierung ohne Unterbrechung arbeitet", sagte Pierluisi. "Deshalb hoffe ich, auf die Unterstützung aller Beamter zählen zu können, um mein Amt als Gouverneur wahrzunehmen."