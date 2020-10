Mehrere Monate nach dem Tod eines 17-jährigen Schwarzen ist es in der US-Kleinstadt Wauwatosa zu Protesten gekommen. Anlass war offenbar die Entscheidung, keine Anklage gegen einen Polizisten zuzulassen.

In einer Kleinstadt in den USA hat es Monate nach dem Tod eines jungen Schwarzen heftige Proteste gegeben. Hintergrund ist Medienberichten zufolge die Entscheidung eines Bezirksstaatsanwalts vom Mittwoch, keine Anklage gegen einen Polizisten zu erheben. Dieser soll den 17-jährigen Alvin Cole im Februar bei einer Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in Wauwatosa (Bundesstaat Wisconsin) erschossen haben.

Die Polizei von Wauwatosa teilte am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, es sei eine Ausgangssperre verhängt worden. Die Einsatzkräfte seien mit Flaschen angegriffen worden und hätten ihrerseits Tränengas eingesetzt, um die "gesetzwidrige Versammlung" zu beenden. Demonstranten hätten Container vor Geschäften weggerollt und damit eine Straße blockiert.

Mutter und Schwestern des Getöteten festgenommen

Laut einem CNN-Bericht wurden im Zusammenhang mit den Protesten auch die Mutter und die Schwestern des jungen Mannes am Donnerstag vorläufig festgenommen. Die Anwältin von Coles Familie, Kimberly Motley, sagte dem Sender, der Grund der Festnahmen sei unklar. Die Frauen seien von der Polizei aus ihrem Auto gezerrt worden. Die Mutter, die am Stock gehe, sei danach mit einer großen Beule auf der Stirn und einem verletzten Arm ins Krankenhaus gebracht worden. Mutter und Schwestern seien wieder auf freiem Fuß.

In den USA ist es in diesem Jahr immer wieder zu heftigen Protesten wegen Polizeigewalt gegen Schwarze gekommen. Bekanntester Fall war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minnesota Ende Mai. Der wegen Mordes angeklagte Polizist wurde am Mittwoch gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen.