Corona-Lage in Österreich Protest gegen Lockdown und Impfpflicht Stand: 20.11.2021 15:39 Uhr

Am Montag geht ganz Österreich in den Lockdown. Kanzler Schallenberg entschuldigte sich für die drastische Maßnahme - doch seine Kritiker wird das nicht besänftigen. In Wien protestieren Tausende Menschen gegen die neuen Corona-Regeln.

In Österreich haben mehrere Tausend Menschen gegen die geplanten Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Schätzungen der der Behörden nahmen an den Demonstrationen etwa 30.000 Menschen teil. Ein großer Protestzug legte am Nachmittag weite Teile des Verkehrs in der Wiener Innenstadt lahm. "Die Stimmung ist aufgeheizt", sagte ein Polizeisprecher. Es sei zu mehreren Festnahmen gekommen. Einige Teilnehmer warfen nach Beobachtungen von Medien Flaschen auf die Polizisten. Etwa 1300 Einsatzkräfte waren vor Ort - das Innenministerium befürchtete die Teilnahme von Rechtsextremen und Hooligans.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisierten den ab Montag verfügten Lockdown sowie die ab 2022 geltende Corona-Impflicht als Zwangsmaßnahmen. Immer wieder wurde "Freiheit" skandiert. Viele Demonstranten trugen keine FFP2-Masken und verstießen damit gegen die Auflagen.

Tausende protestieren gegen den ab Montag geltenden Lockdown. Bild: REUTERS

"Bisher keine nennenswerten Zwischenfälle"

Zur größten Protestveranstaltung hat die rechtspopulistische FPÖ aufgerufen. Deren selbst an Corona erkrankter Chef Herbert Kickl meldete sich mit einer Videobotschaft zu Wort. Darin rief er zu einem möglichst breiten Widerstand auf. Schon zuvor hatte er die Strategie der Regierung scharf kritisiert und von einer "Diktatur" in Österreich gesprochen.

Neben den Demonstranten zog es am Samstag zahlreiche Menschen am letzten Einkaufstag vor dem erneuten Lockdown in die Wiener Innenstadt. Auch in anderen Landesteilen füllten sich vor allem die Einkaufszentren. Besonders stark war der Andrang in Oberösterreich, wo der Lockdown wegen der gravierenden Corona-Lage länger dauern wird als im Rest Österreichs.

Lockdown ab Montag

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Österreich hatte die Regierung am Freitag drastische Maßnahmen angekündigt: Am Montag tritt ein neuer landesweiter Lockdown in Kraft, der auch für Geimpfte gilt und bis zu 20 Tage dauern soll.

Zudem wird eine Impfpflicht eingeführt, bis zum 1. Februar muss jeder vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Österreich ist das erste Land in Europa, das angesichts der jüngsten Corona-Welle derart harte Maßnahmen ergreift.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte am Freitag vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Die Gefahr ist groß, dass die Gräben jetzt noch tiefer werden. Aber das dürfen wir nicht zulassen", sagte er in einer Fernsehansprache.

"Zumutung" für Geimpfte

Bundeskanzler Alexander Schallenberg entschuldigte sich im ORF bei den Geimpften für den Lockdown: "Es tut mir leid, diesen einschneidenden Schritt zu setzen", sagte er und bezog sich auf jene, "die alles richtig gemacht haben, die sich geimpft haben, die Maske tragen, die auf Distanz achten und die zur Auffrischung gegangen sind". Das sei eine "Zumutung", so Schallenberg.