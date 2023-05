Protest gegen Präsident Vucic Zehntausende demonstrieren in Belgrad Stand: 27.05.2023 21:48 Uhr

In Serbien demonstrieren erneut Zehntausende gegen den autoritär regierenden Präsidenten Vucic. Der hatte heute seinen Posten als Chef der Regierungspartei SNS abgegeben - bleibt aber Präsident des Balkanlandes.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind erneut Zehntausende gegen die Gewalt im Land und die Politik des autoritär regierenden Präsidenten Alexandar Vucic auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer der Kundgebung versammelten sich vor dem Parlament im Zentrum der serbischen Hauptstadt und bildeten anschließend eine Menschenkette um den nahe gelegenen Sitz des staatlichen Fernsehens RTS. Dem Sender werfen die Demonstranten vor, regierungsunabhängige Stimmen kaum zu Wort kommen zu lassen.

Es handelt sich um den vierten Protest in Folge, nachdem Anfang Mai ein erst 13-jähriger Schüler in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen hatte. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad auf Menschen und tötete acht von ihnen. Die beiden Gewalttaten, die nicht unmittelbar miteinander zusammenhingen, erschütterten die serbische Gesellschaft tief.

Vucic gibt Parteivorsitz ab

Vucic war nur Stunden zuvor von seinem Posten als Chef der Regierungspartei zurückgetreten. Es sei ein "anderer Ansatz notwendig, um eine größere Zahl an Kräften derjenigen zusammenzuführen, die für den Sieg eines patriotischen, erfolgreichen Serbiens kämpfen wollen", sagte Vucic auf einem Parteitag seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS).

Trotz des Rücktritts bleibt der 53-Jährige Präsident des Balkanlandes. Vucic hatte mit der SNS die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr in einem Erdrutschsieg gewonnen. Der Partei wurde allerdings immer wieder Korruption vorgeworfen.