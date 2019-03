Bei Ausschreitungen am Rand einer Demonstration am Grenzzaun zwischen Gazastreifen und Israel ist ein Palästinenser getötet worden. Tausende Menschen beteiligen sich an "Eine-Million-Marsch" zum Jahrestag der Grenzproteste.

Tausende Palästinenser haben sich zu einer geplanten Großdemonstration an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel versammelt. Am Rande kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens töteten israelische Soldaten dabei am Morgen einen 21-jährigen Palästinenser östlich von Gaza-Stadt in der Nähe des Grenzzauns. Er sei von Geschosssplittern am Kopf getroffen worden.

Eskalation erwartet

Das israelische Militär erklärte, von dem Vorgang keine Kenntnis zu haben. Seinen Angaben zufolge hatten Palästinenser in der Nacht Sprengkörper an den Grenzzaun geworfen. Im Tagesverlauf sei mit weiteren Ausschreitungen zu rechnen. Die Armee sei auf eine Eskalation vorbereitet.

Dutzende Freiwillige in Neonwesten wollen die Demonstranten auf Abstand zum Grenzzaun halten. Rettungswagen wurden vor Kliniken gefahren, die Polizei überwachte Lager, die weit vom Zaun entfernt errichtet wurden.

Die israelische Armee setzte Tränengas gegen Demonstranten ein.

Wöchentliche Proteste gegen Blockade des Gaza-Streifens

Dieses Wochenende jährt sich der wöchentliche Protest nahe dem Grenzzaun zum ersten Mal. Zu diesem Anlass hatte das Nationalkomitee des "Marsches der Rückkehr" zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen. Wegen eines Generalstreiks blieben außerdem Geschäfte im Gazastreifen geschlossen.

Die Proteste sollen die Blockade des Gazastreifens durch Israel und Ägypten beenden. Die Hamas übernahm nach kurzer Zeit die Führung der Demonstrationen. Die Märsche an der Grenze endeten regelmäßig in Auseinandersetzungen. Einige palästinensische Demonstranten verbrannten Reifen und warfen Brandbomben. Israelische Soldaten schossen scharf und setzten Tränengas ein.

Viele Opfer bei Demonstrationen am Grenzzaun

Nach Angaben einer Aktivistengruppe im Gazastreifen und einer Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden im vergangenen Jahr 196 Palästinenser bei den Demonstrationen getötet, darunter 41 Minderjährige. Tausende wurden durch Schüsse verletzt. Ein Mitglied des israelischen Militärs wurde ebenfalls im Zusammenhang mit den Protesten getötet.

Palästinenser gedenken am 30. März, dem "Tag des Bodens", Landenteignungen und sechs israelischer Araber, die am 30. März 1976 in dem Ort Sachnin von der israelischen Polizei getötet worden waren. Sie hatten gegen die Beschlagnahmung arabischen Bodens protestiert.