In Frankreich haben die Proteste gegen höhere Benzinsteuern auch am Sonntag angehalten. Frankreichs Regierung zeigte sich davon jedoch weitgehend unbeeindruckt. An den geplanten Steuererhöhungen hält sie fest.

Trotz massenhafter Proteste am Wochenende will Frankreichs Regierung an geplanten Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel festhalten. Man werde den abgesteckten Kurs halten, sagte Premierminister Édouard Philippe am Abend im Sender France 2. Ziel sei, "dass die Steuern schwerer auf CO2 und Umweltverschmutzung lasten als auf der Arbeit".

Philippe sagte, er habe die Forderungen der Protestierenden gehört. Aber eine Regierung, die bei Schwierigkeiten ständig einlenke, führe Frankreich nicht in die richtige Richtung.

Kritik auch gegen gesunkene Kaufkraft

Am Samstag und Sonntag hatten in ganz Frankreich mehr als 240.000 Menschen gegen die geplanten Steuererhöhungen und die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Der Protest hatte sich unter dem Namen "Gilets Jaunes" (dt. gelbe Westen) formiert, in Anspielung auf die Warnwesten, die auch in Frankreich jeder Autofahrer dabeihaben muss.

Inzwischen richtet sich die Kritik gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron im Allgemeinen. Macron äußerte sich bisher nicht zu den Demonstrationen.

Proteste gegen die Steuererhöhung auf Benzin in Caen in der Normandie. Inzwischen richtet sich die Kritik aber auch gegen die gesunkene Kaufkraft.

Eine Tote, 409 Verletzte

Mit Straßenblockaden legten die Gelbwesten mancherorts den Verkehr lahm. Es kam zu vielen Unfällen, als Autofahrer versuchten, ihre Wagen durch die Sperrungen zu steuern. Eine Frau starb. Die Zahl der Verletzten stieg auf 409. 14 von ihnen erlitten nach Angaben des Ministers schwere Verletzungen.

Die Proteste waren ungewöhnlich, weil sie weder von Gewerkschaften noch von Parteien offiziell unterstützt worden waren.

Innenminister Christophe Castaner beschrieb die Lage als unruhig. Während der Demonstrationen sei es zu Aggressionen, körperlichen Auseinandersetzungen und Messerstechereien gekommen, einige davon unter den Demonstrierenden. 157 Menschen wurden festgenommen.