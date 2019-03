Keith Flint, der Frontmann der britischen Band "The Prodigy", ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Der Sänger wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge in seinem Haus aufgefunden.

Der Sänger der britischen Eltektroband "The Prodigy", Keith Flint, ist britischen Medienberichten zufolge gestorben. Wie die BBC und The Sun berichten, wurde der 49-Jährige tot in seinem Haus in Essex aufgefunden.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Von einem Verbrechen geht die Polizei den Berichten zufolge nicht aus.