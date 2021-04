Nach dem Tod von Prinz Philip 41 Schüsse als letzte Ehre

In ganz Großbritannien sowie in anderen Teilen der Welt ist dem verstorbenen Prinz Philip mit Salutschüssen die letzte Ehre erwiesen worden. Wann die offizielle Trauerfeier stattfinden soll, ist bislang noch nicht offiziell bekannt.

Einen Tag nach dem Tod von Prinz Philip sind im ganzen Vereinigten Königreich Salutschüsse abgefeuert worden, um den verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II. zu ehren. Unter anderem wurden nahe des Towers in London, in Edinburgh und in Belfast um 12 Uhr Ortszeit Kanonensalven abgefeuert.

Insgesamt sollten über einen Zeitraum von 40 Minuten 41 Schüsse abgegeben werden. In Westminster Abbey, wo die spätere Queen und Prinz Philip 1947 geheiratet hatten, wurde die Glocke schon am Freitag 99 Mal geläutet- für jedes Lebensjahr des Prinzen ein Glockenschlag.

Aber auch in anderen Teilen der Welt, darunter in der britischen Exklave Gibraltar oder im australischen Canberra, wurde dem Royal auf diese Art gedacht. Ebenso erwiesen die Besatzungen mehrere Kriegsschiffe auf See Prinz Philip durch Salutschüsse die letzte Ehre. Der Prinzgemahl hatte während des Zweiten Weltkriegs selbst an Bord von Schiffen der Royal Navy gedient.

Im australischen Canberra fielen insgesamt 41 Schüsse zu Ehren des verstorbenen Herzog von Edinburgh. Bild: dpa

Noch vor wenigen Wochen am Herzen operiert

Der Buckingham Palace hatte den Tod des Prinzgemahls gestern bekannt gegeben. Erst vor einigen Wochen hatte sich Prinz Philip einer Herzoperation unterziehen müssen und war anschließend mehrere Wochen in einer Klinik behandelt worden.

Trauerfeier wohl nur in kleinem Rahmen

Wann die offizielle Trauerfeier für Prinz Philip stattfinden wird, ist bislang nicht offiziell bekannt. Im Raum steht der kommende Samstag. Die Feier wird aufgrund der Corona-Pandemie jedoch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden: Statt etwa 800 Gästen sollen nur 30 Personen teilnehmen können, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Voraussichtlich soll die Feier in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor abgehalten werden. Britische Medien spekulieren, dass für die Trauerfeier auch Prinz Harry aus den USA anreisen und für diesen Fall eine Ausnahme von den Einreisebeschränkungen wegen des Coronavirus gemacht werden könnte.

Auch der Termin der Beisetzung steht noch nicht fest. Bis zu diesem Tag sollen die Flaggen auf Regierungsgebäuden im Land auf halbmast wehen.

Bei heutigen Veranstaltungen soll ebenfalls dem verstorbenen Prinzgemahl gedacht werden. So ist bei allen Fußballspielen auf Empfehlung des britischen Fußballverbands eine Schweigeminute geplant. Die Spieler sollen zudem schwarze Armbinden tragen. Auch beim Pferderennen Grand National sollen zwei Schweigeminuten abgehalten werden.

Royals treffen auf Schloss Windsor ein

Auf Schloss Windsor kamen derweil Mitglieder der königlichen Familie zusammen. Prinz Charles, Sohn von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, soll Berichten der BBC zufolge bereits am Freitag eingetroffen sein. Heute folgte das jüngste der vier gemeinsamen Kinder - Prinz Edward mit seiner Frau Gräfin Sophie. Nach dem gemeinsamen Besuch zeigte sich die Gräfin tief bewegt von der Haltung der Königin nach dem Tod ihres Mannes. "Die Queen war beeindruckend", sagte Gräfin Sophie gegenüber Journalisten.

Papst erinnert an Hingabe für Familie und öffentliches Engagement

Im Laufe des Tages erreichten die königliche Familie weitere Zeichen der Anteilnahme. Papst Franziskus sprach der Queen sein Beileid aus. In einem vom Vatikan veröffentlichten Kondolenzschreiben erinnerte das katholische Kirchenoberhaupt an die "Hingabe des Prinzen für seine Ehe und Familie" und an sein öffentliches Engagement für Bildung und Förderung der jungen Generationen.

Bereits am Freitag hatten hatten Politiker aus aller Welt ihre Trauer über den Tod von Prinz Philip zum Ausdruck gebracht. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, dass die "Geradlinigkeit und das Pflichtbewusstsein" Philips "unvergessen" bleiben würden. US-Präsident Joe Biden schrieb auf Twitter, er und seine Ehefrau Jill würden die Queen und Prinz Philip sowie ihre Familienangehörige und die Menschen in Großbritannien in dieser schwierigen Zeit im Herzen tragen.