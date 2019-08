Streik in Portugal Tankstellen leergezapft

Nach einer Streikankündigung der Tanklastwagenfahrer handelten die portugiesischen Autofahrer schnell - nun sind viele Tankstellen des Landes leergetankt. Die Regierung rief den "Energienotstand" aus.

In Portugal können Autofahrer derzeit vielerorts weder Diesel noch Benzin tanken - und das, obwohl die Tankstellen geöffnet haben: Bevor am Morgen ein unbefristeter Streik der Tanklastwagenfahrer in Kraft trat, hatten am Wochenende noch viele Menschen ihre Autos betankt. In der Folge sind viele Tankstellen schlichtweg leergezapft. "Esgotado - leer", stand auf Papierschildern an vielen Tankstellen in Lissabon und in anderen Teilen des Landes zu lesen.

Eine Tankstelle im portugiesischen Faro wird mit Nachschub versorgt, nachdem Autofahrer sie leergetankt hatten.

25 Liter pro Auto, 100 Liter pro LKW

Der Treibstoffverkauf habe sich in den vergangenen Tagen fast verdoppelt, sagte Portugals Regierungschef Antonio Costa. Einem Autofahrer-Portal zufolge war zeitweise etwa ein Sechstel aller 3000 Tankstellen leergetankt. Die Regierung rief vorsorglich den "Energienotstand" aus. Von heute an werden nur noch 25 Liter Treibstoff pro Auto und 100 Liter pro Lastwagen verkauft. Transportunternehmen sind zudem verpflichtet, weiter mindestens 50 Prozent des Sprits an die Tankstellen auszuliefern. Rettungskräfte, Flughäfen und die Polizei sollen weiter uneingeschränkt beliefert werden.

Der Streik der Tanklastwagenfahrer, die damit höhere Gehälter fordern, trat um Mitternacht in Kraft. Im April waren sie schon einmal in den Arbeitskampf getreten und hatten damit erhebliches Chaos in ganz Portugal ausgelöst.