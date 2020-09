Fall Nawalny Pompeo verdächtigt hohe russische Beamte

Während US-Präsident Trump sich zum Fall Nawalny bislang zurückhaltend äußerte, wurde Außenminister Pompeo nun deutlicher: Es sei wahrscheinlich, dass hohe russische Regierungsvertreter hinter der Vergiftung des Kreml-Kritikers steckten.

Der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo hat es als wahrscheinlich bezeichnet, dass der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny von hoher Stelle in Moskau angeordnet wurde. Es gebe die "begründete Möglichkeit", dass hochrangige Regierungsbeamte beteiligt gewesen seien, so Pompeo in einem Radio-Interview. Das sei weder gut für Russland noch für das russische Volk, sagte er - und es sei nicht die Art und Weise, wie "normale Länder" heutzutage funktionierten. "Das wird sich für die Russen als kostspielig erweisen."

Pompeo sagte, die EU und die USA hätten der russischen Regierung deutlich gemacht, dass man erwarte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. "Auch wir werden alles unternehmen, um zu einer Schlussfolgerung darüber zu kommen, wer verantwortlich war." Mit dieser Untersuchung solle auch "das Risiko reduziert werden, dass solche Dinge wieder passieren". Er wolle Präsident Donald Trump aber nicht vorgreifen bei der Frage, wie die US-Regierung auf den Vorfall reagieren werde.

Trump hat sich bisher eher zurückhaltend zum Fall Nawalny geäußert. Vergangene Woche sagte er nach der Mitteilung der Bundesregierung zum Untersuchungsergebnis, den USA lägen noch keine Beweise vor.

Die Außenminister der G7-Staaten, zu denen sowohl die USA als auch Deutschland gehören, hatten gestern Abend die "bestätigte Vergiftung" von Nawalny verurteilt und Moskau aufgefordert, die Täter "dringend" der Justiz zu übergeben. Jede Nutzung chemischer Waffen sei "inakzeptabel".

Ein Speziallabor der Bundeswehr hat nach Angaben der Bundesregierung "zweifelsfrei" festgestellt, dass der 44-Jährige mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Er wird in der Berliner Klinik Charité behandelt. Der Kreml bestreitet, in den Fall verwickelt zu sein. Russische Ärzte hätten keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden. Moskau forderte die Bundesregierung auf, Beweise vorzulegen. Diese übergab die Laborbefunde inzwischen an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), der auch Russland angehört.