Stundenlang wurde spekuliert, nun ist es klar: US-Außenminister Pompeo ist zu Gesprächen nach Bagdad gereist. Zuvor hatte er seinen ursprünglich geplanten Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt.

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu einem unangekündigten Besuch in Bagdad eingetroffen. Dort seien Gespräche mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Außenminister Mohammed Ali al-Hakim angesetzt, hieß es aus irakischen Regierungskreisen.

Der Chefdiplomat aus Washington hatte zuvor kurzfristig seinen für Dienstag geplanten Berlin-Besuch "aufgrund dringender Angelegenheiten" abgesagt. Ein konkreter Grund für Pompeos Absage war zunächst nicht genannt worden.

Kurzfristige Absage des Berlin-Besuchs von US-Außenminister Pompeo

tagesthemen 22:15 Uhr, 07.05.2019, Arnd Henze, ARD Berlin





"Eskalierende Aktivitäten der Iraner"

Der Besuch des US-Außenministers im Irak kommt zu einer Zeit, in der Washington den Druck auf das Nachbarland Iran zu erhöhen versucht. Die US-Luftstreitkräfte verlegen derzeit nach Angaben des Pentagon mehrere B52-Langstreckenbomber sowie den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" in die Region.

Vor seiner Abreise nach Europa hatte Pompeo auf "eskalierende Aktivitäten der Iraner" und auf "Angriffe auf Interessen der USA" verwiesen. Seit dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran haben sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtert. Das Weiße Haus zog die Sanktionsschraube gegen Teheran zuletzt immer fester.

Überraschend sei der Besuch in Bagdad nicht, sagte ARD-Korrespondent Stefan Niemann in Washington. Am Mittwoch jährt sich der Tag, an dem die USA ihren Austritt aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet haben. "Es wird erwartet, dass der iranische Präsident Rouhani deutliche Worte findet, vielleicht seinerseits sagt, dass auch der Iran sich nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt. Insofern gehen viele davon aus, dass Pompeo nach Bagdad gereist ist, um in der Region nochmal Flagge und Stärke zu zeigen", so Niemann.

Stefan Niemann, ARD Washington, zum abgesagten Berlin-Besuch von Pompeo

tagesthemen 22:15 Uhr, 07.05.2019





Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 07. Mai 2019 um 11:00 Uhr.