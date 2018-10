Pompeo in Nordkorea "Beide Seiten machen Fortschritte"

Vier Monate nach dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea ist US-Außenminister Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim zusammengekommen. Es war der vierte Besuch Pompeos in dem isolierten Land.

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich bei seinem vierten Besuch in Nordkorea mit Staatschef Kim Jong Un getroffen.

Pompeo twitterte, er habe eine gute Reise nach Pjöngjang gemacht. "Wir machen weiter Fortschritte bei den Vereinbarungen des Singapur-Gipfels", so Pompeo. Kim hatte bei seinem Treffen mit US-Präsident Trump im Juni seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Trotz seiner Absichtserklärungen hatte Kim aber bisher keine konkreten Zusagen gemacht, bis wann abgerüstet werden soll. Auch ist noch unklar, wie die Gegenleistungen der USA aussehen.

Pompeo wollte mit Kim auch über einen zweiten Gipfel zwischen den beiden Ländern reden. Anschließend reiste der US-Chefdiplomat nach Seoul und Peking weiter.

Abstimmung mit Japan

US-Außenminister Pompeo stimmte seine Verhandlungsposition gegenüber Nordkorea mit Japan ab.

Vor seiner Reise nach Pjöngjang hatte Pompeo in Tokio seine Verhandlungsposition gegenüber Nordkorea mit Japan abgestimmt. Es sei wichtig, die Haltung des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu hören, "damit wir einen vollständig koordinierten und vereinten Blick haben", sagte Pompeo. Abe sagte, die USA und Japan wollten der Welt demonstrieren, dass ihre Allianz so stark sei wie nie. In allen Aspekten der Nordkorea-Politik gebe es eine sorgfältige Zusammenarbeit.

Die USA und Japan fordern von Nordkorea einen genauen Überblick über dessen Nuklearanlagen. "Offenlegung aller nuklearen Bestände ist der erste Schritt in Richtung Entnuklearisierung", sagte der japanische Außenminister Taro Kono. Es sei noch zu früh, um über die von Nordkorea geforderte Erklärung zum offiziellen Ende des Koreakrieges zu sprechen. Pompeo und er hätten dazu keine Einzelheiten erörtert.

US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim bei ihrem ersten Treffen im Juni. Auf seiner Reise wollte Pompeo ein zweites Treffen vorbereiten.

Pompeo will "Zeitspiel" vermeiden

"Wir reden noch nicht einmal darüber, ob wir es tun werden oder nicht", sagte Kono. "Das ist kein Thema, über das wir überhaupt nachdenken." Japan selbst war am Koreakrieg von 1950 bis 1953 gar nicht beteiligt.

Am Mittwoch hatte sich Pompeo von seinem bisherigen Ziel distanziert, Nordkorea solle sein Atomwaffenprogramm bis zum Ende Trumps erster Amtszeit im Januar 2021 aufgegeben haben. Er wolle nicht beim "Zeitspiel" mit machen, sagte er. "Ob es zwei Jahre dauert, drei Jahre oder fünf Monate, das ist egal. Es gibt keine Atomtests und keine Raketentests."