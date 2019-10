Polen vor Parlamentswahl Die Renaissance des Nationalen

Die Polen wählen ein neues Parlament - und nicht nur die Unterstützer der rechtskonservativen PiS sind von deren Sieg überzeugt. Seit die Partei regiert, haben es die wenigen Minderheiten im Land schwerer.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

Die litauische Schule in Sejny bei Suwalki, letzte größere Stadt vor der Grenze zum Baltikum. In der Gegend gibt es, was es sonst in Polen fast nirgends gibt: nationale Minderheiten - ein paar tausend litauische Familien und ihre Kinder, die hier in ihrer Sprache unterrichtet werden. Spannungen gab es immer mal. Doch seit die rechtskonservative PiS-Partei in Warschau regiert, mehren sich die Angriffe auch auf seine Schule, erzählt Direktor Algirdas Vaicekauskas, der auch dem litauischen Verein vorsteht.

"Ich habe Angst", sagt er. "Denn all diese Zwischenfälle, Angriffe auf eine ukrainische Prozession, auf die zweisprachigen Ortschilder hier bei uns, das Beschmieren des Denkmals eines litauischen Dichters: Die Ermittlungen werden so durchgeführt, dass man keine Schuldigen findet, bis die Taten verjähren. Als unsere Schule eröffnet wurde, wurden zehn Scheiben eingeschlagen. Wie soll man das beurteilen?"

Kirche und Patriotismus

Polen hat Tausende ukrainische Wanderarbeiter ins Land gelassen; in Schlesien gibt es bis heute eine deutsche Minderheit. Aber das Land ist ethnisch weitgehend homogen, und so fällt es leichter als anderswo, über das Nationale Identität zu schaffen.

Mit der katholischen Kirche, zu der sich nach wie vor die meisten Polen bekennen, bietet sich dem mächtigen Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, dafür ein besonders starkes Band. Das Christentum sei Teil der nationalen Identiät, sagte er: "Jeder gute Pole muss wissen, was die Rolle der Kirche ist, und dass es außerhalb von ihr nur Nihilismus gibt. Das lehnen wir ab, denn der Nihilist baut nicht auf, er zerstört alles."

"Die Jugend folgt den Ansichten ihrer Eltern"

Die Renaissance des Nationalen als Sich-Abgrenzen spricht auch die Jüngeren an, obwohl oder auch weil diese Generation mit offenen Grenzen aufgewachsen ist. Die Oberschülerin Klaudia beschreibt sich selbst als Linke - und Außenseiterin. "Die Jugend folgt blind den Ansichten ihrer Eltern", sagt sie. "Und bei uns in Suwalki, glaube ich, stimmen 80 Prozent der Jugendlichen für die Rechte. Wenn die Jungs etwas fühlen, das ihnen Macht gibt, das sie sich besser als andere fühlen lässt, sind sie dafür. So können sie ihre Männlichkeit zeigen, und die Frauen sollen den Männern unterstellt werden."

Auch ihre Gegner sind vom Sieg der PiS überzeugt

Die Dominanz der politischen Rechten wird sichtbar auch im Umland der Stadt, gerade jetzt im Wahlkampf. Großplakate des örtlichen PiS-Kandidaten sieht man selbst am Waldrand; die seiner Herausforderer muss man suchen, und wenn man sie findet, dann sind sie kleiner. Die Partei, die nach ihrem Selbstbild die einzig wahre Vertreterin von Christen- wie Polentum ist, steht hier ziemlich allein auf weiter Flur. Und sie wird die Wahlen gewinnen - davon sind nicht nur Sympathisanten der Regierungspartei überzeugt, sondern auch ihre hier draußen wenigen Gegner.

Ist für diese danach noch Platz? Und für die Schule in litauischer Sprache und ihren Direktor? "Patriotismus ist doch die Liebe zum Vaterland", sagt Vaicekauskas. "So wie ich es verstehe, umfasst es die Sorge um die lokale Umgebung, dass es schön ist, die Leute glücklich sind. Auch die Achtung vor dem anderen, auch vor anderen Nationen. Wenn aber Patriotismus auf Abneigungen basiert, dann ist es kein Patriotismus mehr, wie ich ihn verstehe."