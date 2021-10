Demonstrationen in Polen Massenproteste in bedrückter Stimmung Stand: 11.10.2021 02:44 Uhr

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichts gehen in Polen Zehntausende auf die Straße. Sie fordern einen Verbleib des Landes in der EU. Die Regierung versucht, zu beruhigen. Doch die Verunsicherung sitzt tief.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

In Warschau war der weiträumige Schlossplatz am Rande der nach dem Krieg wiederaufgebauten Altstadt am frühen Abend dicht gefüllt, während weitere Teilnehmer hinzuströmten; viele schwenkten die blauen EU-Flaggen. Es herrschte eine eher stille, bedrückte Stimmung, unterbrochen von gelegentlichen Sprechchören, die auf vulgäre Weise die PIS-Partei verwünschten oder "wir bleiben in der EU" forderten.

RBB Logo Jan Pallokat ARD-Studio Warschau

Schwache Lautsprecher führten dazu, dass die im Privatfernsehen live übertragenen Auftritte auf der Protestbühne kaum zu verstehen waren. Besondere Aufmerksamkeit genoss naturgemäß Donald Tusk: Der frühere Präsident des EU-Rates der Mitgliedsländer war vor einigen Monaten in die polnische Innenpolitik zurückgekehrt und hatte die größte Oppositionspartei, die rechtsliberale Bürgerplattform, kommissarisch übernommen. In Warschau rief Tusk, der selbst mit einem Protestaufruf die Initialzündung für die landesweiten Demonstrationen gegeben hatte, kaum dass das Verfassungsgericht geurteilt hatte:

Eine Gruppe von Akteuren, die sich Richterroben übergestreift haben, haben im Auftrag eines Parteivorsitzenden beschlossen, unser Vaterland aus der Europäischen Union herauszuführen. Diese handvoll Menschen schrecken vor keiner Lüge zurück, auch nicht vor der, dass die polnische Verfassung im Konflikt mit der EU stehe. Die Wahrheit ist uns selbstverständlich, aber ganz Polen soll sie hören. Pseudogesetze, Pseudourteile, die unsere Verfassung und das europäische Recht brechen. Wir verteidigen die Verfassung, wir verteidigen die Republik vor denen, die sich ihrer ermächtigen.

Gericht gibt nationalem Recht Vorrang vor EU-Recht

Tatsächlich stand ein irregulärer Umbau des Verfassungsgerichts ganz zu Beginn der sogenannten Justizreformen in Polen; ein Urteil des Gerichts in alter Form, dass den eigenen Umbau verwarf, überging die PiS-Regierung. Seither gilt das Gericht als befangen. Es wird kaum noch tätig und wenn wie bei der jüngsten Frage des Rechtsvorrangs eher auf Betreiben von Vertretern aus dem Regierungslager.

Gleichwohl fand das Urteil zum EU-Recht Zustimmung über das PiS-Lager hinaus, etwa noch rechts von der Regierungspartei, wo PiS mit der Partei "Konföderation" ein ernsthafter politischer Konkurrent erwachsen ist - Sammelbecken von Nationalisten, Radikallibertären und schillernden Persönlichkeiten. Zuletzt gewann diese Gruppierung an Umfrage-Zustimmung auch, weil sie Gegner der Corona-Politik bindet. Das Verfassungsgerichtsurteil aber stieß dort auf Zustimmung. Nationalistenführer Robert Bakiewicz etwa meinte: "Das polnische Recht steht über dem europäischen. So ist es in Deutschland, in Frankreich und in vielen anderen EU-Ländern, und das fordern wir auch. Polen ist souverän und diese Souveränität wollen wir behalten."

Rechtsnationale Gegendemonstranten

Extrem rechte Gruppen hatten zu einer Gegendemonstration aufgerufen und übertönten phasenweise akustisch die Auftritte auf der Rednerbühne vor den liberal eingestellten Gegnern des Verfassungsgerichtsurteil. Ein emotionaler Moment war erreicht, als dort eine hochbetagte Veteranin des Warschauer Aufstands gegen die deutschen Besatzer das Wort ergriff, auch übertönt wurde - und dann das Wort direkt an die Adresse der rechten Gegendemonstranten hinter der Rednerbühne richtete: "Schweige, dummer Mann. Schweige, Du Rüpel. Ich bin Soldat, der sich erinnert, wie Blut floss und meine Kameraden starben. Auch in ihrem Namen rufe ich hier, niemand wird mich aus meinem Vaterland herausführen oder aus Europa, denn Europa ist auch meine Mutter."

Politiker der PiS-Partei kommentierten die Proteste und besonders den Auftritt Donald Tusks noch am Abend im Internet. Tenor: Der Polexit sei eine Erfindung einer schwachen Opposition, der sonst nichts einfalle. Polen bleibe Mitglied der EU, nur würde es in der Union heute eben seine eigenen Interessen vertreten.