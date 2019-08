Mistitz in Polen Dorf ohne Jungen

Der Gemeindevorsteher stellt eine Belohnung in Aussicht, der katholische Dorfpriester bittet um Gottes Beistand: In dem polnischen 300-Seelen-Dorf Mistitz werden seit fast zehn Jahren keine Jungs mehr geboren.

Von Dirk Lipski, ARD-Studio Warschau

Antreten bei der Jugendbrigade der Freiwilligen Feuerwehr von Miejsce Odrzańskie - auf Deutsch Mistitz genannt - Routine für Malwina, Magdalena, Jennifer und ihre Freundinnen. Zwei Mal pro Woche üben sie für den Ernstfall. Sie wollen mindestens so gut werden wie ihre großen Vorbilder, die Feuerwehrmänner.

Dass man Jungs in dieser Nachwuchsbrigade vergeblich sucht, stört sie nicht. "Ohne Jungs ist es besser, denn die schreien immer so. Und alles, was sie anfangen, dauert sehr lange", sagt die neunjährige Jennifer Wieczorek.

Ein Dorf ohne Jungs

Wiederbelebung mit Teddybär

Auf dem Sportplatz des oberschlesischen 300-Seelen-Dorfs brennt ein Gartenhäuschen. Die Jugendfeuerwehr muss ran und Löschen wie die Großen, auch wenn es nur eine Übung ist. Außerdem gibt es Verletzte, die die Mädchen bergen und versorgen müssen. Auch wie man einen Menschen wiederbelebt üben sie; ein Teddybär dient als Übungspuppe.

Der weibliche Feuerwehrnachwuchs übt Wiederbelebungsmaßnahmen an einem Teddybären.

Dass hier nur Mädchen trainieren, ist kein Zufall: Es gibt im Dorf keine Jungs, die mitmachen könnten. Seit fast zehn Jahren werden in Mistitz nur Mädchen geboren. Seitdem das in Polen bekannt wurde, bekommt Feuerwehrchef Tomasz Golasz Tipps, wie man einen Jungen zeugt. "Ich denke, man muss es halt so lange versuchen, bis es klappt", sagt er und zwinkert dabei mit dem Auge. Er hat auch zwei Töchter. Und ergänzt: "Ich denke, ich kriege noch einen Sohn."

Geschlechtsauswahl mit Axt und Blümchen

23 Kilometer von Mistitz entfernt, in Kędzierzyn-Koźle, arbeitet Frauenarzt Jerzy Zygmunt. Er behandelt in seiner Praxis rund 6000 Frauen im Jahr, auch Frauen aus dem Dorf. Immer wieder wird er um Rat gefragt, wie man das Geschlecht des Babys beeinflussen kann. Volkstümliche Bräuche besagen, man solle eine Axt unter das Bett legen, um einen Jungen zu bekommen und ein Blümchen, wenn es ein Mädchen werden soll. "Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das funktioniert", entgegnet er und lacht dabei.

Im oberslesischen Dorf Mistitz leben rund 300 Menschen.

Gebete für männlichen Nachwuchs

Den männlichen Nachwuchsmangel bekommt auch die katholische Kirche im Dorf zu spüren. Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde "Zur Heiligen Dreifaltigkeit" - ein Pflichttermin für die meisten Dorfbewohner. Auch in der Messe sind es vor allem Mädchen, die sich als Messdienerinnen engagieren. Das ist auch Priester Joachim Augustyniok aufgefallen, er nimmt deshalb den Wunsch nach einem männlichen Baby in seine Fürbitten mit auf.

Sollten die Gebete der versammelten Dorfgemeinde tatsächlich bald erhört und dem Ort ein Junge geschenkt werden, will sich auch die Gemeindeverwaltung erkenntlich zeigen. "Ich möchte den Eltern, die einen Jungen zur Welt bringen, ein Geschenk machen", kündigt Rajmund Frischko von der Gemeindeverwaltung in Cisek an.

In der katholischen Kirche in Mistzitz prägen vornehmlich Messdienerinnen das Bild vor dem Altar. Der Priester betet für männliche Babys.

Mädchenüberschuss als Standortvorteil

Die Sorge ist groß, dass das 1679 gegründete Dorf Mistitz ausstirbt. Viele junge Familien sind weggezogen, es gibt zu wenig Arbeit. Doch der Mädchenüberschuss sei in Zukunft sogar ein Vorteil für den Ort, sagt Frauenarzt Zygmunt hoffnungsvoll: "Diese Mädchen sind die Zukunft und das Glück des Dorfes. Denn jetzt werden viele nette Jungs aus den Nachbardörfern zu ihnen kommen. Und alles wird so laufen wie es immer und überall in der Welt läuft."

Doch bis es soweit kommt, ist es für die Jugendfeuerwehr noch ein weiter Weg. Sie wird auf Jahre hinaus eine reine Mädchenbrigade bleiben. Aber weil sie die Jungs bislang auch gar nicht vermissen, werden die Mädchen schon nichts anbrennen lassen.

Die Jugendfeuerwehr des Dorfes wird noch über Jahre hinweg eine reine Mädchenbrigade sein.

