Aufgrund der Belästigungsvorwürfe gegen den spanischen Opernstar Domingo distanzieren sich mehrere US-Einrichtungen von dem 78-Jährigen. Mehrere Frauen hatten in einem Medienbericht Anschuldigungen erhoben.

Nachdem durch Berichte der Nachrichtenagentur AP Belästigungsvorwürfe gegen Plácido Domingo bekannt geworden sind, gehen mehrere Kulturinstitutionen in den USA auf Abstand zu dem spanischen Opernstar.

So sagte etwa die Oper in San Francisco ein Konzert mit Domingo ab, das für den 6. Oktober geplant war. In einem schriftlichen Statement auf seiner Webseite begründete das Haus seine Entscheidung mit den eigenen Richtlinien zur Bekämpfung sexueller Belästigung. Die Oper wolle ein "sicheres und geschütztes Umfeld schaffen", in dem sich die Mitarbeiter und Künstler auf die "Arbeit und Kunst konzentrieren können" und in welchem Kollegen mit "Respekt, Würde und Kollegialität" behandelt würden.

Auch das Philadelphia Orchestra zog Konsequenzen aufgrund der Anschuldigungen gegen den 78-Jährigen und zog eine Einladung Domingos zum Eröffnungskonzert am 18. September zurück.

Oper in L.A. kündigt Untersuchung an

Bei der Oper in Los Angeles hat Domingo den Posten als Generaldirektor inne. Auf seiner Internetseite betont das Haus, Domingo habe seit rund drei Jahrzehnten einen "dynamischen, kreativen Einfluss" auf die Oper und die Kulturszene in der Metropole ausgeübt. Gleichzeitig äußerte sich die Oper ähnlich wie die San Francisco Opera und stellte das eigene Bestreben in den Vordergrund, für die Mitarbeiter ein Umfeld mit Respekt und Wertschätzung zu schaffen. Die Oper kündigte eine eigene Untersuchung zu den Vorwürfen gegen Domingo an.

Von Umarmungen bis hin zu nächtlichen Treffen

In dem AP-Bericht schilderten mehrere Frauen, darunter Sängerinnen und eine Tänzerin, mutmaßliche Vorfälle, die 20 bis 30 Jahre zurückliegen. Domingo habe sie umarmt, geküsst, in der Nacht angerufen und zu privaten Treffen gedrängt, bei denen es teils auch zum Sex gekommen sein soll.

Domingo selbst wies sämtliche Anschuldigungen schriftlich als "zutiefst beunruhigend" und "unzutreffend" zurück.