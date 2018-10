In der US-Metropole Pittsburgh hat ein Schütze mehrere Menschen getötet. Der Tatort befindet sich in der Nähe einer Synagoge. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen gefasst werden.

An einer Synagoge in Pittsburgh sind mehrere Menschen erschossen worden. "Es gibt Tote", sagte ein Polizeisprecher am Tatort vor Journalisten. Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.

Die Stadtverwaltung Pittsburgh hatte zuvor Medienberichte bestätigt, wonach es zu Schüssen an der Synagoge gekommen war. Der Sender Fox News sowie weitere US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden. Andere Berichte lokaler Medien sprachen von bis zu acht Toten.

Die Schüsse sollen demnach im dritten Stock des Gotteshauses gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln außerhalb des Gebäudes kam, war unklar.

Antisemitischer Hintergrund?

US-Präsident Donald Trump äußerte sich zu dem Vorfall auf Twitter. Auch er sprach von offenbar mehreren Opfern.

Lokale Reporter berichten von Anwohnern, die am Morgen noch die Synagoge besucht hätten. Sie stünden unter Schock.

Wie ansässige Medien weiter berichten, sollen Augenzeugen von einem antisemitischen Hintergrund berichten. Demnach soll der Schütze gerufen haben: "Alle Juden müssen sterben."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Oktober 2018 um 17:50 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Drei Tote bei Schießerei in Jacksonville