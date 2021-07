92 Menschen an Bord Militärflugzeug auf den Philippinen verunglückt

Ein Militärflugzeug mit 92 Menschen an Bord ist auf den Philippinen verunglückt. Mindestens 17 Menschen starben, 40 Soldaten konnten aus dem brennenden Wrack gerettet werden.

Ein philippinisches Militärflugzeug mit 92 Menschen an Bord ist nach einer fehlgeschlagenen Landung abgestürzt. Mindestens 17 Menschen kamen ums Leben. 40 Soldaten seien bislang lebend gerettet worden, sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana. Über den Zustand der übrigen 35 Insassen gibt es noch keine Angaben.

Nach Angaben von Armeechef Cirilito Sobejana hatte das Flugzeug die Landebahn verfehlt, wollte noch durchstarten, was aber nicht gelang, und stürzte ab. Die Überlebenden seien in ein Krankenhaus gebracht worden. "Wir tun unser Bestes, um die Passagiere zu retten", betonte Sobejana.

Die Maschine war den Angaben zufolge in der Hauptstadt Manila gestartet und dann über Cagayan de Oro auf der Insel Mindanao nach Jolo unterwegs. Das Unglück ereignete sich in dem Ort Patikul in der Provinz Sulu. Das philippinische Militär kämpft in der mehrheitlich muslimischen Provinz Sulu seit Jahrzehnten gegen die Extremisten der Gruppe Abu Sayyaf.