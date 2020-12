Cyberattacke auf die EMA Hacker greifen Daten von Biontech ab

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist von Hackern angegriffen worden. Dabei wurden Dokumente im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für den Impfstoff von Pfizer und Biontech abgegriffen.

Bei einem Cyberangriff auf die Server der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist "unrechtmäßig" auf Dokumente im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugegriffen worden. Das teilte Pfizer mit. Es seien jedoch keine Systeme der beiden Unternehmen verletzt worden. Nach Angaben des US-Pharmakonzerns gibt es bislang keine Hinweise, dass auf persönliche Patientendaten zugegriffen worden sei.

Die wegen der Corona-Impfstoffzulassung im Fokus der Aufmerksamkeit stehende EMA hatte zuvor die Cyberattacke gemeldet. Die EU-Behörde habe umgehend eine umfassende Untersuchung eingeleitet, hieß es in einer Erklärung. Nähere Angaben wie etwa zum Zeitpunkt des Cyberangriffs machte die Agentur nicht. Der Vorfall werde ihr zufolge aber keine Auswirkung auf die Prüfungsfristen für den Impfstoff haben.

Zulassung bis Ende des Monats

Die Arzneimittelbehörde mit Sitz in Amsterdam ist in der EU für die Zulassungsverfahren von Medikamenten zuständig, darunter auch den Corona-Impfstoffen. Sie strebt derzeit eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bis Ende Dezember an, für das Mittel von US-Konkurrent Moderna Mitte Januar. Die EMA-Experten hätten in den vergangenen Monaten bereits große Datenmengen von vorläufigen Tests der Unternehmen analysiert, sagte Emer Cooke, die Chefin der Behörde, Anfang des Monats.