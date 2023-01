Früherer US-Vizepräsident Geheimdokumente auch bei Pence gefunden Stand: 24.01.2023 21:00 Uhr

Auch der frühere Trump-Vize Pence hatte geheime Dokumente zu Hause. Sein Anwalt teilte mit, es handele sich um eine kleine Zahl von Dokumenten mit Geheimhaltungsvermerk. Die Papiere seien dem FBI übergeben worden.

Beim früheren US-Vizepräsidenten Mike Pence sind ebenfalls vertrauliche Unterlagen entdeckt worden. Die Papiere hätten in Pence' Haus in Indiana gelegen, teilte dessen Anwalt Greg Jacob dem Nationalarchiv in einem Schreiben mit, das er der Nachrichtenagentur AP zur Verfügung stellte.

Es handele sich offenbar um eine kleine Zahl von Dokumenten mit Geheimhaltungsvermerk. Sie seien am Ende von Pence' Amtszeit versehentlich eingepackt und in dessen Haus transportiert worden, wo man sie vergangene Woche gefunden habe. Sie seien dem FBI übergeben worden.

Pence soll Überprüfung beauftragt haben

Jacob versicherte, Pence sei sich nicht bewusst gewesen, dass sich solche Papiere in seinem Haus befanden. Der frühere Vizepräsident sei bereit, mit dem Nationalarchiv und Ermittlern zusammenzuarbeiten.

Pence habe nach dem Fund von Geheimdokumenten bei US-Präsident Joe Biden eine Rechtsberatung hinzugezogen, die sich im Umgang mit vertraulichen Dokumenten auskenne. Diese Person sei damit beauftragt worden, Unterlagen in Pence' Haus durchzusehen.

Der heute 63-Jährige war vier Jahre lang Vize von Präsident Donald Trump. Er gilt mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2024 als Trumps möglicher Konkurrent bei den Republikanern. Seine Kandidatur hat er allerdings noch nicht erklärt.

Der Nachrichtenagentur AP hatte er im August versichert, dass er nach Ende seiner Amtszeit keine vertraulichen Unterlagen mit nach Hause genommen habe. "Nein, nicht, dass ich wüsste", antwortete er auf die Frage, ob er Verschlusssachen aufbewahrt habe.

Durchsuchung bei Trump

Trump hatte zahlreiche Geheimsachen in sein Haus in Florida mitgenommen und auch auf Anforderung des Nationalarchivs nicht herausgegeben. Das FBI erwirkte deshalb im vergangenen Sommer einen Durchsuchungsbefehl.

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen von Präsident Joe Biden aus dessen Zeit als Vize von Barack Obama aufgetaucht. Die Affäre setzt den Demokraten unter Druck.

Im Auftrag des Justizministeriums untersuchen Sonderermittler die Dokumentenfunde bei Trump und bei Biden.