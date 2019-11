Chinas Führung droht den USA mit Gegenmaßnahmen - doch in Hongkong haben Tausende Protestierende die amerikanischen Gesetze als wichtige Unterstützung ihrer Demokratiebewegung gefeiert und Trump gedankt.

Von Ruth Kirchner, rbb, zzt. Hongkong

Statt "Glory to Hongkong" - die Protesthymne der Demokratiebewegung - diesmal "The Star-Spangled Banner" - die Nationalhymne der USA - gesungen von einem italienischen Tenor vor mehreren tausend Menschen.

Sie hatten sich am frühen Abend auf dem Edinburgh Place mitten im Zentrum Hongkongs versammelt, um die Unterzeichnung von zwei Gesetzesvorlagen durch US-Präsident Trump zu feiern. Es war eine der größten Demonstrationen der letzten Wochen.

"Wichtigster Erfolg der Freiheitskämpfer"

Der US-Kongress hatte die Gesetze vergangene Woche mit großer Mehrheit beschlossen: Sie stärken die Hongkonger Demokratiebewegung.

"Danke an Präsident Trump, dass er die Vorlagen unterzeichnet hat", sagt zum Beispiel eine 50-jährige Demonstrantin. "Das heißt, er steht an unserer Seite." Viele Menschen schwenkten amerikanische Fahnen oder Dankesbotschaften an die USA. Andere hatten die Stars and Stripes auf ihre Handydisplays geladen und hielten sie in die Höhe.

Sein Dank gehe an alle Amerikaner, sagt ein 29-Jähriger. Die Unterstützung seitens der USA sei extrem wichtig: "Das ist einer der großen Erfolge der letzten sechs Monate, einer der wichtigsten Erfolge der Hongkonger Freiheitskämpfer."

Freiheit vor Wirtschaft

Die von Trump unterzeichneten Gesetze sehen unter anderem die Rücknahme bestehender Handelsprivilegien vor, wenn die Menschenrechte in Hongkong nicht eingehalten werden. Das könnte, wenn es denn umgesetzt wird, den internationalen Wirtschafts-und Finanzplatz Hongkong hart treffen.

Dass die Gesetze Hongkong wirtschaftlich schaden könnten, ist aber aus Sicht eines Angestellten auf dem Edinburgh Place zweitrangig. "Das müssen wir in Kauf nehmen, denn wenn wir unsere Freiheit verlieren, dann nützt uns auch die Wirtschaft nichts. Unsere Freiheiten zu schützen ist einfach wichtiger."

Auch die Rufe nach mehr Demokratie hallten wieder lautstark über den Platz. Seit knapp sechs Monaten fordern die Demonstranten unter anderem politische Reformen sowie eine Untersuchung des als brutal empfundenen Vorgehens der Hongkonger Polizei bei vielen Protesten. Wegen dieser Vorwürfe zeichnete Trump auch eine Vorlage ab, die den Export von Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschossen an die Hongkonger Polizei verbietet.

China spricht von "bösartigen Absichten der USA"

Das chinesische Außenministerium kritisierte die Schritte der USA scharf. Peking warf Washington "bösartige Absichten" vor und drohte mit "harten Gegenmaßnahmen". Der US-Botschafter wurde zum zweiten Mal in dieser Woche einbestellt. Auch die Regierung in Hongkong äußerte scharfe Kritik.

Ruth Kirchner, ARD Peking, zzt. Hongkong

