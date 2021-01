Kurz nach dem Start verschwand ein indonesischen Flugzeug am Samstag vom Radar. Gefundene Wrackteile des Rumpfes geben nun Gewissheit: Die Maschine ist ins Meer gestürzt. Hinweise auf Überlebende gibt es nicht.

Einen Tag nach dem Absturz eines indonesischen Passagierflugzeugs haben Taucher Wrackteile der Boeing 737-500 in der Java-See entdeckt. Darunter seien in 23 Meter Tiefe Bruchstücke des Rumpfs mit Teilen der Flugzeugregistrierung. "Wir sind sicher, dass das der Punkt ist, wo das Flugzeug abgestürzt ist", sagte der Luftmarschall der indonesischen Luftwaffe, Hadi Tjahjanto. Zudem orteten Helfer ein Signal der Maschine, das vom Flugschreiber stammen könnte. Zuvor hatten Einsatzkräfte bereits Leichenteile, Kleidungsstücke und Metallpartikel aus dem Meer geborgen.

Das Flugzeug mit 62 Menschen an Bord war am Samstag wenige Minuten nach dem Start in Jakarta von den Radarschirmen verschwunden und verschollen. Es regnete, als die Maschine vom Flughafen Soekarno-Hatta International eine Stunde verspätet abhob.

Die Absturzursache ist noch unklar. Hinweise auf Überlebende gibt es nicht. Präsident Joko Widodo drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Die Suche nach Überresten abgestürzten Flugzeugs geschieht aus der Luft und auf See.

Fischer berichten von möglicher Explosion

Fischer in der Gegend der Inseln Lancang und Laci nördlich der Küste von Jakarta berichteten von einer Explosion am Samstag gegen 14.30 Uhr Ortszeit. "Wir hörten etwas explodieren, wir dachten, es war eine Bombe oder ein Tsunami", sagte einer von ihnen. Es habe heftig geregnet, die Sicht sei sehr schlecht gewesen. "Aber wir konnten Spritzwasser und eine große Welle nach den Geräuschen hören. Wir waren sehr schockiert und sahen direkt Flugzeugtrümmer und Treibstoff um unser Boot herum."

Flugzeug verlor 3000 Meter Höhe in einer Minute

Ziel der Maschine der Fluggesellschaft Sriwijaya war die 90 Flugminuten entfernte Hauptstadt der Provinz West-Kalimantan auf Borneo, Pontianak. Nur vier Minuten nach dem Start sei die Maschine vom Radar verschwunden, nachdem der Pilot der Flugsicherung noch die angepeilte Flughöhe von 29.000 Fuß (8839 Meter) durchgegeben hatte, sagte Minister Sumadi. Der Tracking-Dienst Flightradar 24 teilte auf Twitter mit, Flug SJ182 habe vier Minuten nach dem Start mehr als 3000 Meter Höhe in weniger als einer Minute verloren.

Sriwijaya Air ist eine indonesische Billigfluglinie, die Dutzende Ziele im In- und Ausland anfliegt. Airline-Direktor Jefferson Irwin Jauwena sagte auf einer Pressekonferenz, die 26 Jahre alte Boeing sei gewartet und flugtauglich gewesen. Das zeige der Wartungsbericht.