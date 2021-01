In Indonesien hat die Luftraumüberwachung den Kontakt zu einer Passagiermaschine mit 62 Insassen verloren. Die Boeing 737-500 der Airline Sriwijaya war auf dem Weg von der Hauptstadt Jakarta auf die Insel Borneo.

Indonesische Fluglotsen haben den Kontakt zu einem Flugzeug mit 56 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord verloren. Die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Adita Irawati, erklärte, eine Suchaktion sei eingeleitet worden.

Die Maschine der Gesellschaft Sriwijaya Air war am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Jakarta in Richtung der Insel Borneo gestartet, etwa 45 Minuten später brach der Kontakt ab. Die Strecke von Jakarta nach Pontianak, der Hauptstadt der Provinz West Kalimantan, führt über die Java-See. Die normale Flugzeit beträgt etwa 90 Minuten.

Bericht über Wrackteile

Behördenvertreter sagten im Fernsehen, Teile des mutmaßlichen Wracks seien in einem Gewässer nördlich der Hauptstadt gefunden worden. Örtlichen Medienberichten zufolge entdeckten Fischer bei der Inselkette Thousand Islands Metallteile, die vermutlich von einem Flugzeug stammen.

Der Flugdatenanbieter Flightradar24 erklärte auf Twitter, die 27 Jahre alte Maschine des Typs Boeing 737-500 habe innerhalb weniger als einer Minute mehr als 3000 Meter an Höhe verloren.

Sriwijaya Air teilte mit, vor einer Stellungnahme müssten noch detailliertere Informationen gesammelt werden.