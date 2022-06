Prozess um Pariser Anschläge 2015 Lebenslang für Hauptangeklagten Stand: 29.06.2022 21:02 Uhr

Im Prozess um die islamistischen Anschläge in Paris im Jahr 2015 hat das Gericht sein Urteil gefällt. Für den Hauptangeklagten verhängte es die Höchststrafe: lebenslange Haft. Insgesamt waren 20 Männer angeklagt.

Mehr als sechseinhalb Jahre nach den Anschlägen in Paris sind in dem Prozess um die Attentate die Urteile gegen die 20 Angeklagten gefallen. Der Hauptangeklagte Salah Abbdeslam wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und erhielt damit die Höchststrafe.

Abdeslam gilt als der einzige Überlebende des Terror-Netzwerks, das für die damaligen Anschläge mutmaßlich verantwortlich war. Er wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Abdeslam selbst hatte sich zu Beginn des Prozesses selbst als Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" bezeichnet, die sich zu den Attentaten bekannt hatte. Seinen eigenen Sprengstoffgütel habe er "aus Menschlichkeit" nicht gezündet.

Richter folgen Forderung der Staatsanwaltschaft

Mit seinem Urteil folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte als Strafmaß für Abdeslam lebenslange Haft angesetzt, ohne Option auf vorzeitige Entlassung. Insgesamt hatte die Anklage für die 20 Angeklagten Haftstrafen zwischen fünf Jahren bis hin zur lebenslangen Gefängnisstrafe gefordert. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, wurden 18 der Männer wegen Taten im Zusammenhang mit Terrorismus schuldig gesprochen, ein weiterer wegen eines Betrugsdelikts. Sechs der Angeklagten wurde der Prozess in Abwesenheit gemacht. Fünf dieser Beschuldigten sollen in Syrien gestorben sein, einer sitzt in der Türkei in Haft.

130 Menschen starben bei Attentaten

Am 13. November 2015 starben bei den Anschlägen 130 Menschen. 350 Menschen wurden verletzt. Die meisten der Opfer wurden in dem Konzertsaal Bataclan getötet - 90 Menschen starben dort. Im Osten der französischen Hauptstadt eröffneten die Attentäter das Feuer auf die Gäste und Mitarbeitenden von Cafés und Restaurants sowie auf Passanten. Zuvor hatten sich während des Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland am Stade de France drei Selbstmordattentäter in die Luft.

Nach Angaben des Vorsitzenden Richters Jean-Louis Périès dauerte der Prozess insgesamt 148 Verhandlungstage - er erstreckte sich über fast zehn Monate. An der Verhandlung waren mehr als 2000 Kläger beteiligt, ebenso wie 300 Anwälte.