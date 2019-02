280 Neuwagen teurer Automarken sind nach dem APEC-Gipfel in Papua-Neuguinea verschwunden. Die Polizei sucht nach dem Staatseigentum - bisher vergeblich.

In Papua-Neuguinea sind mehr als 280 Luxus-Autos verschwunden, die das Land für den Asien-Pazifik-Gipfel im November 2018 eigens angeschafft hatte. Der Chef der zuständigen Polizeiabteilung, Dennis Corcoran, appellierte an alle widerrechtlichen Besitzer, die teuren Autos sofort zurückzugeben: "Jeder, der sich auf illegalem Weg Staatseigentum angeeignet hat, wird verhaftet und angeklagt."

Autos für den APEC-Gipfel

Das Treffen der APEC-Staaten in Port Moresby, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea, war das erste internationale Gipfeltreffen in der Geschichte des Landes. An dem Gipfel hatten Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern teilgenommen, darunter auch China, Russland und die USA. Dafür wurden im Ausland zahlreiche Neuwagen bestellt. Darunter waren neben Luxus-Geländewagen verschiedener Hersteller auch 40 Maserati Quattroporte - eine sehr auffällige, viertürige Limousine der italienischen Luxusmarke.

Der Polizei zufolge wurden nun zwar alle 40 Maserati zurückgegeben - bei 284 anderen Autos geschah dies aber nicht. Unklar ist, wo diese Wagen sich befinden. Vermutet wird, dass viele der Wagen jetzt privat genutzt werden.

Ein parkender Luxuswagen mit APEC-Nummernschild

Kritik an Anschaffung

Die Anschaffung der Luxus-Autos sorgte vergangenes Jahr für viel Kritik. Papua-Neuguinea zählt etwa acht Millionen Einwohner und ist trotz vieler Bodenschätze einer der ärmsten Staaten der Welt. Im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen liegt Papua-Neuguinea weit hinten auf Platz 153.