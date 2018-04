Ostern im Vatikan Papst spendet Segen "Urbi et Orbi"

Mit Zehntausenden Gläubigen hat Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse gefeiert. Er spendete den Segen "Urbi et Orbi". In seiner Osterbotschaft forderte er mehr Anstrengungen für den Frieden.

Der Papst hat den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" gespendet. In seiner Osterbotschaft, die er vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sprach, forderte er mehr Anstrengungen für den Frieden, darunter für den Nahen Osten. "Wir beten um Früchte der Versöhnung für das Heilige Land, das auch in diesen Tagen durch offene Konflikte heimgesucht wird, die die Zivilbevölkerung nicht verschonen."

Der Papst forderte auch ein Ende des "schier endlosen Krieges" in Syrien. Möge an Ostern "das Licht des auferstandenen Christus die Gewissen aller politischen und militärischen Verantwortungsträger erleuchten, auf dass die fortschreitende Vernichtung sofort beendet, das humanitäre Völkerrecht respektiert und der Zugang zu der von diesen unseren Brüdern und Schwestern dringend benötigten Hilfe erleichtert wird", fuhr das Katholiken-Oberhaupt fort.

Papst Franziskus spendet Segen "Urbi et Orbi"

In der Osternacht hatte Papst Franziskus bereits zu mehr Engagement gegen Ungerechtigkeit und zur Zivilcourage aufgerufen. Bei der Messe im Petersdom in Rom prangerte er die Gleichgültigkeit und Antriebslosigkeit der Menschen an.

Der Papst rief die Gläubigen auf, nicht wie die Jünger von Jesus nach der Kreuzigung still zu bleiben. Sie sollten vielmehr aus ihren Routinen ausbrechen und Gott in ihr Leben lassen.

Die Ostermesse wurde von massiven Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Aus Furcht vor Anschlägen war die Gegend um den Petersplatz komplett abgeriegelt. Besucher wurden mehrmals durchsucht, um auf den mit rund 50.000 Blumen geschmückten Platz zu gelangen.

An Ostern erinnert der Papst traditionell an die Auferstehung Jesu Christi. Es ist das wichtigste Fest für Christen in aller Welt. Der Segen "Urbi et Orbi" gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche. Die lateinische Formel bedeutet "Der Stadt und dem Erdkreis" und wird nur Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl verkündet.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 01. April 2018 um 09:00 Uhr.